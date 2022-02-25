لا تغادروا منازلكم.. سفارة مصر بكييف تدعو أبناء الجالية لعدم التحرك لغياب الأمن عن الطرق

ناشدت السفارة المصرية فى كييف، كافة المواطنين المصريين في أوكرانيا الالتزام بتعليمات السفارة وعدم التحرك من المدن لأن الطرق أصبحت غير أمنة فى ضوء استمرار الاشتباكات وذلك ضماناً لأمنكم وسلامتكم. جاء ذلك فى رسالة عاجلة للسفارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى على الفيس بوك . وتابعت : السادة المواطنون المتواجدون على الحدود البولاندية الاوكرانية ولديهم مشاكل فى دخول بولندا يمكنهم التواصل مع السفارة المصرية فى بولندا على الرقم التالى +48514154166 واتساب ومكالمات +48511538378 مكالمات فقط يذكر أن وزارة الهجرة المصرية ، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.

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