محافظة القليوبية ترفع آثار الأمطار من الشوارع (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بناء على تعليمات عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتوجيهات المهندس علي عبدالستار سيد أحمد، رئيس مدينة ومركز بنها. كما دفع نائب رئيس مدينة ومركز بنها بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية والأجهزة المعاونة بالوحده المحلية بالمعدات لرفع مياه الأمطار بطريق كورنيش النيل، ومداخل ومخارج المدينة، ورفع المخلفات والأتربة وتطهير الأرصفة، ومقاعد جلوس المواطنين.

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