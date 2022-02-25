/681699/وفاه-الكاتب-الصحفي-محمود-الكردوسي-عضو-مجلس-الشيوخ

اعلن النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الشخصية فيس بوك وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسي وذلك بعد معاناة مع المرض.

دوت الخليج وفاه الكاتب الصحفي محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ جاء ذلك عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:” لا اله الا الله ..توفى الى رحمة الله الصديق العزيز الكاتب الصحفى محمود الكردوسي..اللهم اجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة..اللهم اغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده فى اصعب الاوقات ..اللهم صبر اسرته وابنتيه واصدقائه وقرائه”.

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