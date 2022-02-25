/681697/رغم-سوء-الطقس-انتعاشة-في-حركة-التداول-بميناء-دمياط-دمياط

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 30 سفينة، منها السفينة (RANIS)، والتى ترفع علم بنما و يبلغ طولها 82 مترا وعرض 13 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من النترات. وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه على الرغم من سوء الطقس.

غادرت السفينة (GASLOG SAVANNAH) محملة بحوالي 64169 طنا من الغاز الطبيعي المسال برفقة كبير مرشدي الميناء. وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21321 طنا تشمل 2490 طن فوسفات و1794 طن رمل و7285 طن يوريا، و9002 طن أسمنت كلينكر و750 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34918 طنا تشمل 7790 طن قمح، و10060 طن حديد و3961 طن فول، و1207 أطنان خشب زان و11900 طن ذرة.

حركة صادر الحاويات

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 150 حاوية مكافئة تشمل خضراوات من بطاطس وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل، وحاصلات زراعية من قطن وبصل وكتان وسمسم وفول سودانى، وفواكه منخا برتقال ويوسفى وفراولة، يتم تصديرها إلى الامارات و السعودية والمغرب والكويت وروسيا وسريلانكا وكرواتيا والهند وباكستان والصين وهولندا وسلوفينيا واليونان والمانيا. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 18 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 539 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130911 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115516 طنا. كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1315 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار آخر بعد أن أفرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5570 شاحنة.

حملات لمتابعة اجراءات فيروس كورونا

شنت الوحدة المحلية بدمياط، حملة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى. وأسفرت الحملة المُنفذة، عن تحرير12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما جرى غلق ورشة بمنطقة السيالة لمخالفة مواعيد الغلق، بالإضافة إلى مصادرة 28 شيشة. وتعهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمكافحة فيروس كورونا، وتحرير محاضر فورية للمخالفين. وأصدرت المحافظ ضمن الإجراءات الاحترازية، عدة قرارات منها منع إقامة الأسواق الشعبية، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي. وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن التطعيم بلقاح كورونا لأهالي المحافظة، يجرى في عدد من المراكز المتنقلة.