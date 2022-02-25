/681694/الزمالك-يتصدر-ترتيب-دوري-المحترفين-بعد-التعادل-مع-الأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الزمالك والنادي الأهلي 31-31 في الجولة الأخيرة، في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا التعادل يرفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب دوري المحترفين، مقابل 37 للأهلي في المركز الثاني.

وأقيمت منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على نقطتين والثاني على 1.5 نقطة وهكذا.

ويصعد في النهاية أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي غدا السبت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل بدون أهداف مع الهلال السوداني في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما تعادل اللقاء الماضي أمام الهلال السوداني وتأجيل أول جولة بسبب المشاركة في كاس العالم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة من لقاء وحيد، بينما يأتي صن داونز في الصدارة بأربعة نقاط.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.