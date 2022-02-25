فرح عبد الحكيم تقتحم عالم التمثيل بمسلسل «بيوت من ورق»

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قامت الفنانة فرح عبد الحكيم بالإنضمام إلى فريق عمل مسلسل «بيوت من ورق» كأول عمل فني لها، والمسلسل من بطولة الفنان يوسف الخال، وباقة من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد لكم أول عمل فني للفنانة فرح عبد الحكيم وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل «بيوت من ورق»

في أول إنطلاقه فنية لها، انضمت الفنانة فرح عبد الحكيم إلى مسلسل «بيوت من ورق» الذي يلعب دور بطولته الفنان يوسف الخال، وقد أعربت فرح عبد الحكيم عن سعادتها بالانضمام لمسلسل «بيوت من ورق» كأول عمل فني لها مع الفنان اللامع يوسف الخال وخاصةً انها تقوم بتجسيد دور بعيد تمامًا عن شخصيتها في الحقيقة بالإضافة أنه يعتبر الدور الأول لها في مجال دخولها الفن، كما أشار أحد الفنانين من فريق عمل المسلسل إلى سعادته بالمشاركة في هذا العمل، وذلك بسبب أنه يجسد دور لاعب اللعاب الكترونية أو الذي يعرف بـ جيمر وهي شخصية مركبة بالنسبة له.

وأردفت فرح عبد الحكيم مُعربة أنها سعيدة بالمشاركة في العمل خاصةً أن الفنان يوسف الخال له العددي من الأعمال الفنية المتميزة بدرجة ملموسة وأنه يقوم بتجسيد أدواره بشكل محترف وإضافة كبيرة لها كأول عمل فني لها مع مثل هذا الفنان العملاق وان المسلسل يجمع بين مجموعة من نجوم الفن من العديد من البلاد مثل: سوريا ولبنان، وهاذا الجمع سيفيد العمل كثيرًا وسوف يكتسب خبرات من جميعهم.

فريق عمل «بيوت من ورق»

و طاقم عمل مسلسل «بيوت من ورق» هم كوكبة من النجوم اللامعبن منهم: وفادي حداد وطوني عيسى وداليدا خليل ويوسف حداد ومجموعة كبيرة من الفنانين من جميع أنحاء سوريا ولبنان كما أن الملسل من إخراج أسامة الحمد.

معلومات عن يوسف الخال

ولد يوسف يوم 8 سبتمبر عام 1973، وهو ممثل ومذيع سوري لبناني، ابن الشاعر السوري اللبناني يوسف الخال والفنانة التشكيلية السورية الدمشقية مها بيرقدار وشقيق الممثلة ورد الخال، درس التصميم الغرافيكي. بدأ حياته في عالم الشهرة من خلال العمل عارض أزياء. لم تقتصر نشاطاته الفنية على التمثيل فقط، فهو إلى جانب إجادته الغناء والتلحين، عمل على الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات ومنها مسلسل "الطائر المكسور"، وشارك في بعض الكليبات الغنائية ككليب أغنية نجوى كرم "روح روحي" وكليب وعد "يا أحلاهم".