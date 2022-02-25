جامعة الإسكندرية : تكثيف نشاط القوافل الخدمية بالمناطق الأكثر احتياجًا

جدة - نرمين السيد - وقدم نائب رئيس الجامعة، خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لكل من ساهم وشارك فى إعداد وتنظيم القوافل التى تم إطلاقها خلال هذا الشهر من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة وطلاب وكذلك الوزرات المعنية والهيئات والمجتمع المدنى لخروج القوافل بمثل هذا النجاح الكبير وتحقيقها صدى واسع على صعيد محافظة الإسكندرية.

وفى هذا الشأن، استعرض عميد كلية التربية، الدكتور محمد فراج، التقرير الشامل عن أعمال القوافل خلال شهر فبراير الجارى، وكشف عن أعداد حالات المنتفعين فى كافة تخصصات القوافل، وكذلك فتح فصول جديدة لمحو الأمية وكيفية التنسيق بين كليات الجامعة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالى قرى وتوابع مدينة برج العرب والعامرية.

ودعا أبو النجا إلى ضروة إعداد حملات إعلامية لرصد وتقديم ما تنجزه الدولة فى مجال التعليم الجامعى وتعريف الرأى العام المصرى بالتطورات القائمة فى هذا المجال، وبحث المجلس، استعدادت مشاركة الجامعة فى الدورة الجديدة لجائزة مصر للتميز الحكومى، التى تأتى ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالجهاز المؤسسى داخل الجامعة.

واستعرض الدكتور علاء الغرباوى، وكيل كلية التجارة منسق لجنة جائزة التميز الحكومى، محاور الجائزة وأهدافها والجوائز الفرعية لها وكيفية التنسيق بين الكليات.

كما بحث المجلس استعدادات الجامعة لعقد الملتقى البيئى منتصف مايو المقبل؛ إذ أشار وكيل كلية الهندسة، الدكتور وليد عبد العظيم، إلى أن الملتقى يأتى فى نسخته القادمة بعنوان المسئولية البيئية لمستقبل ذكى ومستدام ويتناول عددًا من المحاور والقضايا المختلفة أهمها دمج الصناعة فى العملية التعليمية والبحثية وتوضيح وتعظيم دور الجامعة التعليمى والبحثى والخدمى والمجتمعى، بالاشتراك مع كافة أطياف المجتمع واستخدام أحدث التطبيقات والتقنيات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية اتساقًا مع رؤية مصر 2030، واستعرض وكيل كلية الهندسة أهم توصيات مؤتمر كلية الهندسة نحو بيئة أفضل RETBE21، والذى عقد فى الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2021.

إضافة إلى ذلك، استعرض المجلس الاستعدادات لعقد الملتقى الأول للمشروعات البحثية والتطبيقية، وأشارت المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، الدكتورة رشا الشنيطى، إلى أن الملتقى يهدف إلى توثيق الروابط بين الجامعة ومجتمع الأعمال؛ إذ تم خلاله عرض الإمكانيات البحثية بالجامعة (بنية تحتية وموارد بشرية) والتسويق للبحوث ذات المردود الاقتصادى وتشجيع الشباب لعرض أفكارهم البحثية وعرض فرص التمويل المتاحة وتشجيع قطاع الأعمال على التعاون مع الجامعة، ومن المتوقع أن تكون مخرجات الملتقى كثيرة؛ مثل عقد مذكرات تفاهم وشراكات مع مجتمع الصناعة، وتوقيع مشروعات بحثية مزدوجة وممولة من جهات محلية ودولية، وتوفير فرص عمل وتدريب لشباب الباحثين وطلاب الجامعة.

وأكد المجلس على مشاركة الجامعة فى التصنيف الأخضر للجامعات (Green Metric)، إذ أوضحت وكيل كلية العلوم، الدكتورة أميرة ذكى، أنه تصنيف عالمى يهدف إلى تقييم أداء الجامعات فى تفعيل أنشطة الاستدامة من خلال قياس مؤشرات الأداء لستة محاور رئيسية، وأن جامعة الإسكندرية تمثل صرحًا متميزًا يستطيع التنافس محليًا ودوليًا، وتحقيق مركز متقدم خلال النسخة القادمة.

وأحيط المجلس علمًا بقيام القطاع بتنظيم دورات تدريبية للمديرين التنفيذين للوحدات ذات الطابع الخاص بهدف تنمية قدرات ومهارات القيادات بها فى عدد من المجالات وهى الإدارية والمالية والتسويقية من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من جامعة الإسكندرية.

كما أحيط المجلس علمًا بإعلان هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عن نداء لتطوير مراكز التميز ومعامل بناء القدرات التى يتم تمويلها من قبل الهيئة لتحفيز البحث العلمى وتطوير المعامل.

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة غادة الخياط، الأستاذ ورئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة، بعنوان "حاضنة الأعمال PILOT" والممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وكذلك مشروع البحث المقدم من الدكتور أيمن سامى عبد الخالق، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بعنوان "شاحن بطاريات ذكى مدمج على متن المركبة لتطبيقات السيارات الكهربائية".