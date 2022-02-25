/681684/عصام-كاريكا-عن-مطربي-المهرجانات-بيتخانقوا-مش-بيغنوا

أبدى الفنان المصري عصام كاريكا عن رأيه في مطربي المهرجانات ونوعية أغانيهم، مشيرًا إلى أنها لا تنال إعجابه.

دوت الخليج يرصد رأي الفنان عصام كاريكا في مطربي المهرجانات.

عصام كاريكا ببرنامج «كلام الناس»

قال عصام كاريكا خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «Mbc مصر» من تقديم المذيعة ياسمين عز: "أنا بسمعهم غصب عني لما ابقى في أماكن مشغلاها بس طريقة غنائهم مبتعجبنيش، كأنهم بيتخانقوا".

عصام كاريكا يحتفل بخطوبة ابنته

على الصعيد الآخر، احتفل الفنان عصام كاريكا بخطوبة ابنته مى فى حفل عائلى، وهى الابنة الكبرى لـ كاريكا تخرجت فى كلية الإعلام، واقتصر الحفل على العروسين فقط وأسرتيهما.

وارتدت ابنة عصام كاريكا بجمبسوت مطرز بالترتر الفضي في الجزء العلوي، ومن الأسفل مصنوع من قماش الشيفون باللون الأبيض، مما عكس أناقتها وقوامها الممشوق.

أزمة عصام كاريكا ورامي عياش

هذا وقد نشبت أزمة بين المطرب عصام كاريكا، والمطرب اللبناني رامي عياش، بسبب تتتر أغنية “نلاس وناس”، وهي الأغنية الدعائية لفيلم “باباراتزى -للحب حكاية”، الذي تم طرحه عام 2015.

فقد اتهم كاريكا رامي بسرقة ألحانه والاستيلاء على حقوقه الفكرية، بسبب عدم كتابة اسمه في وصف الفيديو، واستبداله باسم آخر.

قائلًا: “والله عيب عليكوا لما تكتبوا كلمات والحان ناس مش اصحاب الغنوه ،،، خساره التعامل معاكوا".

بداية دخول عصام كاريكا عالم الفن

وكشف عصام كاريكا، عن بداية دخوله المجال الفني مشيرًا إلى أنه كان عن طريق تلحين الأغاني لحوالي 100 مطرب في الوطن العربي، بينهم عمرو دياب وبهاء سلطان وصابر الرباعي وهاني شاكر ومحمد منير وإيهاب توفيق وحكيم وأحمد عدوية وحسن الاسمر وشيرين وديانا حداد ونوال الزغبي.

وأضاف «كاريكا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد صلاح، اليوم الخميس، «بدايتي كانت كملحن، وعملت غنوة اتشهرت أوي لمحمد محيي كان اسمها أعاتبك على إيه ولا إيه، ومن ساعتها بدأت ألحن لكل المطربين، زي أغنية افتكرني لمصطفى قمر، وبعدها عمرو دياب أغنية وهي عاملة إيه دلوقت، وراغب علامة.