/681682/الشناوي-الفوز-على-صن-داونز-مهم-للحفاظ-على-البطولة-وجمهور-الأهلي-هيكون-السر

أشار محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن الفريق هدفه الفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا، السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الشناوي أن صن داونز من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا، وهناك حالة من التركيز لدى كافة لاعبي الأهلي من أجل تخطي عقبة المنافس الجنوب إفريقي.

الشناوي عن أهمية الثلاث نقاط من مباراة صن داونز

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذي عقد اليوم: "ندرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، حيث نسعى للحصول على نقاطها الثلاث من أجل المضي قدمًا في طريق تصدر المجموعة واستكمال رحلة الحفاظ على اللقب الإفريقي الذي حققه الأهلي في آخر نسختين".

وأكد قائد الأهلي على دور اللاعبين الكبار في مثل هذه المواجهات من خلال التواصل والحديث مع كافة عناصر الفريق وحثهم على بذل أقصى جهد.

إصابات الأهلي أمام صن داونز

وأشار الشناوي إلى أن بعض اللاعبين تعرضوا لحالة إجهاد خلال الفترة الماضية خاصة اللاعبين الذين تواجدوا مع المنتخب الوطني الأول في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، موضحا أن الجهازين الفني والطبي يتعاملان بشكل جيد مع حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون الفترة الأخيرة نتيجة ضغط المباريات.

وأوضح قائد الأهلي أن الجميع في الأهلي يحافظ على تركيزه رغم ضغط المباريات، فالجهاز الفني واللاعبون أمامهم هدف واحد هو الفوز في جميع المباريات.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد أن حضور الجماهير أمام صن داونز غدًا دافع قوي للفوز، معلقاً: "عندما يتواجد الجمهور في المدرجات يمنح الفريق القوة والروح، كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بالإمارات وكافة المباريات التي يخوضها الفريق في حضور جماهيره".

زي الأهلي أمام صن داونز

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وموعد انطلاق عمليات الإحماء.