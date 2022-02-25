/681680/فريق-طبي-بقنا-ينجح-فى-إنقاذ-مريض-بعد-معاناة-عام-ونصف

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إنهاء معاناة مريض أربعيني مع فتق أربي كبير استمر لمدة عام وسنة، وقال الدكتور محمود القهيوي، أخصائي الجراحة بمستشفى قنا العام، إن المستشفى استقبل مريض يبلغ من العمر 40 عاما، يعاني من فتق أربي كبيراستمر معه لمدة عام ونصف ومنعه من ممارسة عمله.

وأكد أخصائي الجراعة العامة بمستشفي قنا أنه جرى عمل الفحوصات اللازمة وتحضير المريض للعملية من خلال إنقاص وزنه على نظام غذائي معين. وتابع القهيوي أنه جرى حجز المريض بالمستشفى وتحضير سرير عناية مركزة بعد العملية خوفا من ارتفاع ضغط البطن بعد العملية، مشيرا إلى أنه جرى عمل استكشاف المنطقة الأربية اليمنى وعمل إصلاح الفتق وتركيب شبكة جراحية واستئصال موديل البطن.

مؤكدا أن هذه العملية تعتبر من العمليات الجراحية التى تحتاج إلى مهارة عالية وتريكز كبير، ومشيراً إلى أن المريض ترك المستشفى وتتم المتابعة معه بعيادة الجراحة العامة بالمستشفى. ضم الفريق الطبي الدكتور محمود القهيوي، والدكتور أحمد رضوان، والدكتور أسامة جعفر، من قسم الجراحة، والدكتور أمير من قسم التخدير، والممرضة ولاء من قسم التمريض، تحت إشراف الدكتور عادل علي رئيس قسم التخدير، والدكتور جمال الحرز رئيس قسم الجراحة.

مبادرة حياة كريمة بـ قنا

وفي سياق متصل، كشف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية نجع السباعي التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٧ تخصصات طبية مختلفة قد نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٧٠٩ حالة بواقع " ١٩١ باطنة ، ١٧٠ عظام ، ١٤٧ أطفال ، ٦٦ فم وأسنان ، ٦٣ جراحة ، ٤١ نسا وتوليد ، ٣١ تنظيم أسرة " وأضاف الداودي أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد ٢٨ حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٦ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.