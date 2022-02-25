وزيرة التضامن تفتتح دورة جديدة لمعرض ديارنا للحرف اليدوية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتقام النسخة الجديدة للمعرض بالشراكة الاستراتيجية مع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والشركة المصرية للاتصالات "we" للعام الرابع على التوالى، وتستمر حتى 7 مارس المقبل بكايرو فيستيفال سيتى مول بالقاهرة الجديدة، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء مجانا.

وترفع النسخة الحالية من معرض «ديارنا للحرف اليدوية » شعار «مصر بتتكلم حرفي»، حيث تقام على مساحة أكثر من 3500 متر مربع، ووسط إجراءات احترازية مشددة، وتحتفل الدورة الجديدة بالثقافة والفنون النوبية الفريدة كضيف الشرف، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الصديقة للبيئة، وذلك فى إطار استعداد مصر لتنظيم مؤتمر التغير المناخى بشرم الشيخ والمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والفنانين من ذوى الإعاقة.

ويعد «ديارنا» أقدم وأعرق المعارض فى دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار، وتمكن هذه النسخة أكثر من 350 عارضا من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة، مما يساهم فى خلق فرص بيع مباشرة وفتح أسواق جديدة لهم.

ويستمر المعرض فى دعمه لمهارات الحرفيين من ذوى الإعاقة، من خلال تخصيص مساحات عرض لما يزيد على 40 عارضا من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية، مع عرض قصص نجاح العديد منهم.

ويقام على هامش المعرض عددا من الورش لتعليم الحرف اليدوية من خلال عدد من الجمعيات الأهلية وعلى رأسها «جمعية حرف أهل مصر»، وذلك لتعليم المشاركين مختلف الفنون من «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز»، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى وجود عدد من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة.

من جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن معرض « ديارنا » يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية لوزارة التضامن الاجتماعى منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، وذلك لدوره الأصيل فى دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التى يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة فى كل محافظات مصر.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى دائما لإتاحة الفرصة لصناع التراث الحرفى والمنتجات اليدوية والحرفية لعرض منتجاتهم، مشددة على أن المعرض يقام فى عدد من محافظات الجمهورية، إلا أن المعرض السنوى الذى يقام فى القاهرة يعتبر أكبر نسخة نظرا لاستضافة عدد أكبر من العارضين، موضحة أننا نرفع شعار «التمكين الاقتصادي» ومزيد من الإنتاج ومزيد من توريث الحرف التراثية والتأكيد عليها، حيث قررت الوزارة مضاعفة إقامة المعارض على مستوى محافظات الجمهورية هذا العام، وزيادة عدد العارضين المشاركين فيها، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث من المقرر إقامة ما يزيد على 20 معرضا خلال هذا العام على مستوى محافظات الجمهورية.

وأفادت القباج بأن الوزارة تشجع العارضين على عرض منتجاتهم ومد يد العون لهم فى الإقراض متناهى الصغر، وكذلك فى التصميمات المختلفة من خلال التعاون مع كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مثل التعاون مع وزراء الشئون الاجتماعية العرب، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على رعاية الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها سواء اليدوية أو الحرفية أو البيئية أو التراثية عبر إقامة معارض متنوعة، كما تعمل على تطوير منتجاتهم، من خلال رفع مهارات العاملين من خلال 420 مركز أسر منتجة و71 مركز تكوين مهنى، كما أنها تتوسع حاليا فى التدريب على مهارات إدارة المشروعات ومجال التسويق، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم المعارض والأسواق، وخدمات الإقراض متناهى الصغر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن تقديم منتجات معقولة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبنى وزارة التضامن لسياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلى، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز ثقافة ترشيد نفقات الزواج.

ومن جانبه أبدى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سعادته بما رآه من منتجات حرفية تراثية تكشف لنا عظمة التراث المصرى الأصيل، مشددا على أن معرض " ديارنا للحرف اليدوية " يتميز بجودة المنتجات ومناسبة الأسعار للمواطنين، حيث إنها فى متناول المواطن البسيط.

وحرص صبحى على تقديم التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعى لافتتاحها المعرض، وحرصها على إقامته فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يزيد من حركة الإنتاج لشريحة مهمة فى المجتمع.

فى حين أكدت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس "نحن سعداء بمشاركتنا كممول وداعم لمعرض ديارنا للحرف اليدوية للسنة الثانية على التوالى مع شركائنا الاستراتيجيين، وزارة التضامن الاجتماعى وبنك الإسكندرية، الذين نفخر دائما بالعمل معهم جنبا إلى جنب فى تنفيذ العديد من المبادرات التى تهدف إلى معالجة القضايا التنموية والاجتماعية الهامة، بما فى ذلك دعم الاقتصاد الإبداعى، وخلق حلول اقتصادية للحرفيين والعاملين بقطاع الحرف اليدوية، من خلال توفير التدريب اللازم لتعزيز مهاراتهم، وكذلك توفير أكبر قدر ممكن من الفرص التسويقية لهم سواء من خلال المشاركة فى المعارض أو المنصات الإلكترونية".