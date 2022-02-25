عاجل.. السيسى: عملنا تعدد فى وسائل الانتقال بين شرق وغرب القاهرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى الذى يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادى، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكبارى الجديدة أعلى الطريق الدائرى ومحور الشهيد، وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمى.





وسأل الرئيس المشرف عن المشروع عن موعد الانتهاء من المشروع ليرد المشرف: "خلال شهر مارس"، وتابع الرئيس: "هل أنتم شايفين حاجة تانية ممكن تيسر للمنطقة الحركة ممكن نعملها؟". واستطرد: "إحنا عملنا تعدد وتنوع فى وسائل الانتقال بين شرق وغرب القاهرة بشكل مريح جدا بحيث الناس لما تتحرك من وسط القاهرة لشرق القاهرة ميكونش قدامهم محور السويس فقط أو محور المشير طنطاوى، إحنا عملنا محور فريال أشرف ومحور عمر سليمان ومحور حسب الله الكفراوى، أنا بقول عشان الناس تبقى عارفه إحنا عملنا محاور كتير ليه، عشان أوزع حجم وكثافة العربيات الكتيرة قوى اللى كانت القاهرة متستوعبهاش ويكون للناس أكثر من مسار حركة، وإحنا شغالين فى الغرب لعمل شبكة طرق أخرى غرب القاهرة". وتابع: "أنتم قدامكم 3 شهور كتير ولا قليل؟ أنتم شوفتوا الموضوع ده بيعمل إيه مع الناس ويوفر لهم وقود وبيريحهم". واستطرد: "المحاور بالكامل متحررة الحركة عليها، مافيش أى إعاقة أو تقاطعات، على ميعادنا فى رمضان المحور يكون خلص".

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