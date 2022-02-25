وأكد سفير مصر بأوكرانيا، أن السفارة المصرية على تواصل مستمر مع الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية، بكافة وسائل التواصل المتاحة، وأن السفارة توجه إليهم التعليمات الضرورية الدائمة لضمان سلامتهم فى ضوء تطورات الأوضاع بأوكرانيا.
وأكد وزير التعليم العالى أن تواصل السفارة المصرية مع الجامعات الأوكرانية، أكد موافقة هذه الجامعات على استمرار الدراسة بنظام الأونلاين للطلاب، لحين عودة الظروف الطبيعية.
وأضاف وزير التعليم العالى أن كافة الجامعات الأوكرانية أكدت فى تواصلها مع السفارة المصرية، على التزامها الكامل بمراعاة مصالح الطلاب والحرص على مستقبلهم.
وأكد وزير التعليم العالى أن الوزارة مستمرة فى التنسيق والمتابعة مع سفارتنا فى أوكرانيا؛ للاطمئنان على أمن الطلاب المصريين، وضمان الحفاظ على مستقبلهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالى: طلابنا الدارسون بالجامعات الأوكرانية بخير ويستكملون دراستهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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