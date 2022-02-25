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/681676/السيد-جمعة-توجه-مصر-لتوطين-صناعة-السيارات-الكهربائية-خطوة-كبيرة-نحو-الاقتصاد-الأخضر

06:15 م - الجمعة 25 فبراير 2022

قال عضو مجلس الشيوخ، السيد جمعه، إن خطوات مصر في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، جادة ومتوالية وعبر مشاريع عديدة في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، مثل الغاز الطبيعي وغيرها، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في البلاد.

ولفت جمعه في تصريحات له اليوم، إلى الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بدءا من مراحل التجميع ووصولا إلى مرحلة التصنيع المتكامل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الدولة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، مع الاخذ في الاعتبار مردود ذلك اقتصاديا وبيئيا وصحيا على المواطنين، يضاف لهذا توجيهات الرئيس بأن تكون أسعار السيارات الكهربائية اقتصادية ، ونشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق داخل البلاد، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

واختتم نائب الاسكندرية، بأن الاتجاه نحو صناعة السيارات الكهربائية، خطوة كبيرة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، تجذب استثمارات كبيرة في البلاد وتواكب التطور العالمي والحفاظ على البيئة وتقليل عوادم السيارات التقليدية، بما يساعد على تقليل حدة التغير المناخي.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.