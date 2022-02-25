/681674/عيالنا-هيموتوا-من-البرد-ونفسي-فى-مكان-نضيف-أعيش-فيه-مأساة-أسرة-تعيش-فى-عشة-بالدقهلية

مأساة كبيرة تعيشها أسرة بإحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية، ظلام دامس، وجدران مشققة، وغرف بلا أسقف، هذا وصف المكان الذى تقطن به السيدة “نوال” برفقة اسرتها، معاناة تعيشها تلك الأسرة المكونة من 4 أفراد فلا ليالى الشتاء، الأمطار تتساقط والأجواء تزداد سوءً.

تجولت كاميرا “دوت الخليج”، داخل جدران هذا المنزل البالى، التقينا بأحد أفراد الأسرة لتروى لنا معاناتها لتقول: مش بناخد معاش وعايشين على اليومية اللى بيجيبها جوزى” كانت تلك الجملة بداية حديثها لنا، واصفةً أنها مهددة بسقوط جدران غرفتها بسبب التصدعات التى تملأ الجدران، وأشارت قائلة: بنتعرض للتنمر والسخرية من قبل الجيران بسبب سوء الحالة المعيشية، والظروف القاسية لافتةً إلى أنها تلجئ في بعض الأحيان إلى مغادرة المكان لساعات طويلة بسبب مطاردة نظرات الجيران لهم.

“بخبي عيالى تحت السرير من مياة الأمطار”، هكذا تعاملت السيدة “نوال” مع أزمة تساقط مياة الأمطار بغرفتها، مشيرةً إلى أن سقف غرفتها لم يتمكن من حمايتها وأولادها من مياة الأمطار خاصة مع نوات الامطار الشديدة التى تعرضت لها المحافظة هذا العام.

عايزة مكان نضيف أعيش فيه ونفسي أقابل الريس

وأشارت السيدة نوال إلى أنها حاولت مراراً وتكراراُ أن تحصل على شقة من الاسكان الإجتماعى بالمحافظة، غير أان الظروف لم تمكنها من ذلك، مطالبة بتدخل أحد المسؤلين لحل أزمتها، وأكدت صاحبة المعاناة فى حديثها قائلة: “أنا عايزة مكان نضيف أعيش فيه أنا وعيالى، ونفسي أقابل الريس”، مؤكدةً أنها تقدمت بطلبات للحصول على شقة بالاسكان ولكن دون جدوى حتى الأن.

واختتمت تلك السيدة حديثها لنا برسالة قائلة: أتمنى صوتى يوصل لأى مسؤل، وبستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عيالى هيموتوا من البرد ونفسي فى شقة نضيفة أعيش فيها.

حادث الدقهلية

وعلى صعيد آخر، لقيت ممرضة مصرعها بسبب سقوط مصعد كهربي داخل مستشفي السنبلاوين العام، وتلقت قوات الأمن بلاغاً أفاد مصرع ممرضة وإصابة أخرى إثر سقوط مصعد كهربي داخل مستشفي السنبلاوين العام، وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو موقع البلاغ، بينما شكلت مديرية الصحة بالدقهلية لجنة لفتح التحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين.