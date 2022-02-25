/681672/مستشفي-دمنهور-العام-تستقبل-5-مصابين-جراء-انقلاب-سيارة-أجرة-بالبحيرة

تلقت قوات الأمن بلاغاً أفاد وقوع حادث مرورى بمركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة، أسفرعن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الاسعاف لموقع البلاغ، والتى تمكنت من نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام، بيننما قامت القوات بإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية مجدداً.

وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغاً من شرطة النجدة، أفاد انقلاب سيارة أجرة” ميكروباص”، بالطريق الزراعى الرابط بين القاهرة ـ الاسكندرية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور خطيرة، مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية بالطريق جراء الحادث.

وأصدر مدير أمن البحيرة تعليماته بشأن التعامل الفورى مع الحادث، وانقل المصابين لتلقى العلاج اللازم، فضلاً عن تحرير المحضر اللازم للواقعة والتحفظ على المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، واخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شاب يلقي مصرعه بسبب خناقة على الفيس

وعلى صعيد أخر، لقى شاب مصرعه عقب صلاة الجمعة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض فى مشاجرة مع أحد الأشخاص بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى. تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع إبراهيم على إبراهيم، 29 سنة فى مشاجرة بسلاح ابيض، بقرية الهياتم، بينما لاذ مرتكب الواقعة بالفرار.

وانتقل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، برفقة قوة شرطية الى محل البلاغ، وتبين من خلال المعاينة المبدئية لجثة الشاب أنه مصاب بطعنة نافذة فى القلب من سلاح أبيض " سكينة "فى مشاجرة مع شخص يدعى " م . ش "، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال . وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى العام، وكلفت إدارة البحث الجنائى ضباط مباحث مركز المحلة بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة ، كما تكثف وحدة مباحث مركز المحلة من جهودها لضبط المتهم الهارب، وتقديمه للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.

فيما أقدم شاب ثلاثينى على التخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بحبل معلق فى مروحه السقف بشارع الترعة، التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى، تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، تفيد بالعثور على جثة " مصطفى . ص . ال " 30 سنة مشنوقا بحبل معلق فى مروحة السقف داخل غرفة .