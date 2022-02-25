/681669/بحضور-كوسكال-بابا-تعرف-على-سعر-حفل-عنبة-في-الزمالك

يستعد مطرب المهرجانات مصطفى عناب الشهير باسم «عنبة» لإحياء حفلًا غنائيًا في أحد الملاهي الليلية بمنطقة الزمالك، وذلك غدًا السبت الموافق 25 فبراير، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً.

دوت الخليج يرصد سعر تذكرة حفل عنبة بالزمالك.

كوسكال بابا يحضر حفل عنبة بالزمالك

وتقدر سعر تذكرة دخول حفل عنبة 400 جنيه، ومن المقرر أن ينطلق الحفل بحضر البلوجر التركي كوكسال بابا.

عنبة يحيي حفل عيد الحب

من جانبه، أحيأ عنبه مؤخرًا حفلًا بعيد الحب الموافق 14 من شهر فبراير، مساء، على مسرح الزمالك.

هذا وقد كشف عنبه عن انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية منحته التصريح السنوي بالغناء بعد نجاحه في الاختبارات وتقديمه الأوراق الرسمية المطلوبة وتغيير اسمه الفني من «مصطفى عنبة» إلى «مصطفى عناب».

حصول عنبة على تصريح الغناء

موضحًا: " أنا وافقت خلاص على تغيير اسمي الفني "مصطفى عنبة"، وبقيت مصطفى عناب".

وأحدث عنبة ضجة عارمة بتواجده في حفل الكينج محمد منير، والغناء عن طريق الفلاشة والتي منعتها نقابة المهن الموسيقية من قبل، و غني عنبة في فقرة ما قبل ظهور الكينج محمد منير للمسرح، وكانت الحفلة في فندق جويل الزهراء مدينة نصر.

ليوضح هاني شاكر بعدها موقف النقابة من عنبة من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، قائلًا مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة تقدم لإمتحان نقابة المهن الموسيقيية ونجح في الإمتحان لذلك لا يوجد أي مشكلة في ظهورة بحفل المطرب محمد منير.

معلومات حول كوسكال بابا

جدير بالذكر أن كوسكال بابا، اسمه بكتاش أوغلو واشتهر باسم كوكسال بابا، وهو بلوجر تركى من مواليد عام 1975 ويبلغ من العمر 46 عاما، بمدينة طرابزون التى تقع على الساحل الشمالى لتركيا.

ولد بمرض وراثى نادر يؤثر على عملية النمو ويمتلك مطعمًا فى مسقط رأسه فى طرابزون.

كان شغوفا بلعبة الملاكمة وفاز ببطولة الملاكمة التركية للناشئين لمدة ثلاث سنوات على التوالى، لكنه اعتزل الملاكمة عام 2010.

كانت بداية شهرته الحقيقية عام 2016 حين نشر فيديو، ظهر خلاله وهو يهاجم رجلًا أكبر منه من حيث الحجم فى الشارع