/681655/مساعد-وزير-الخارجية-التعامل-مع-تطورات-المشهد-الاوكرانى-يتسم-بالحكمة-من-أجل-الحفاظ-على-ابناءنا

قال السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، ان وزراة الخارجية المصرية والقطاع القنصلى فى حالة متابعة حسيسة لجميع التطورات التى تحدث فى المشهد الأوكرانى، مؤكدا على ان الوزارة والسفارة المصرية لا توفر جهدا فى الاطمئنان والتواصل مع الجالية المصرية بأوكرانيا.

تواصل الدولة المصرية مع الجلية المصرية بأوكرانيا:

وأوضح السفير صلاح الدين عبد الصادق، عبر مداخلة هاتفية على موجز الاخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان الاغلبية العظمى من الجالية المصرية بأوكرانيا هم طلاب مصريين بنسبة حوالى 65% من الجالية، مؤكدا على تواصل السفارة المستمر مع المصريين واعطاءهم الارشادات اللازمة من حيث عدم مغادرة المنزل فى الوقت الحالى والاحتفاظ بالأوراق الثبوتية.

وأكد السفير صلاح الدين عبد الصادق على ان الدولة المصرية فى تواصل مستمر مع الجلية المصرية، مشيرا الى وجود أرقام متاحة للتواصل المباشر مع أعضاء البعثة المصرية سواء السفير أو النائب او القنصل، موضحا انه يوجد تواصل بريدى من خلاله يقدر المصريين تقديم بيانتهم الخاصة واماكنهم ووسيلة الاتصال من اجل الاطمئنان عليهم ومعرفة احتياجاتهم، مضيفا ان جميع الجالية المصرية بخير ولا توجد اى خسائر .

غرفة عمليات خاصة:

واوضح السفير صلاح الدين عبد الصادق انه تم عمل غرفة عمليات فى وزارة الخارجية المصرية مخصصة لتلقى اتصالات اهالى الطلاب المصريين فى اوكرانيا على مدار ال24 ساعة من أجل الاطمئنان وموافات الوزارة باحتياجات الطلاب، مضيفا انه يوجد ضغط كبيرعلى الوزارة من حيث تلقى جميع الاتصالات من جانب كافة الجالية المنتشرة فى جميع انحاء اوكرانيا.

وأكد على ان الوزارة تتابع المشهد بشكل مستمر ومباشر، مؤكدا انه فى حالة وجود اى تطورات فى المشهد سيتم التعامل معاها بكل حكمة من أجل الحفاظ على ابناء الجالية المصرية، كعادة مصر دائما تحرص على الحفاظ على ابناءها. كما اشار الى انه جارى اتخاذ ما يلزم بدراسة الموقف والتفاعل معه وفقا لمجريات الأمور ومستجداتها.