عاجل- الهجرة تهيب بالمصريين فى أوكرانيا الالتزام بتعليمات سفارتنا بكييف

ونشرت وزارة الهجرة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أرقام التواصل مع البعثة الدبلوماسية بأوكرانيا وبعض تعليمات السفارة فى ظل تلك الظروف وهى " 00778561239083 - 00489900237083 - 00634977436083 ".
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمصريين المتواجدين فى وسط وجنوب أوكرانيا ضرورة الاستمرار فى التواجد بالمنازل لحين هدوء الأوضاع، مشيرة إلى أن المواطنين المتواجدين على الحدود البولندية-الأوكرانية ولديهم مشاكل فى دخول بولندا يمكنهم التواصل مع السفارة فى بولندا على الرقم التالى:
0087383511584.
وبالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا، يمكن للمواطنين المصريين المتواجدين فى أوديسا التوجه إلى نقطة الحدود الرومانية فى مدينة Isaccea والدخول إلى رومانيا ومنها العودة إلى مصر وفقا للتعليمات، والاتصال برقم تليفون الطواريء الخاص بالسفارة المصرية برومانيا فى حال حدوث أية مشاكل على الحدود: 0087946162704.
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