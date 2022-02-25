محافظ بورسعيد: محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل فى إنتاج اللحوم

جدة - نرمين السيد - تابع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل بمحطة تسمين الماشية جنوب المحافظة، لضمان تحقيق أفضل مستوى من تربية الماشية، مؤكدا أن المحطة حققت أعلى معدل نمو فى تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية.





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