قنا : قافلة طبية مجانية بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ قنا أشرف الداودى أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان، فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا.





وأوضح محافظ قنا فى بيان، اليوم الجمعة، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة وقعت الكشف الطبى على 941 حالة بواقع "259 حالة عظام، 249 حالة أطفال، 229 حالة باطنة، 81 حالة جراحة عامة، 75 حالة نساء وتوليد، 48 تنظيم أسرة"، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تعد تاسع قافلة طبية تنظمها مديرية الصحة منذ بداية عام 2022 ليصل إجمالى عدد المستفيدين من خدمات القوافل الطبية المجانية حتى الآن إلى 8515 مواطنًا. من جانبه، قال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة إن القافلة الطبية بقرية المراشدة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 56 حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 79 مواطنًا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

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