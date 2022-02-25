وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد الخدمات الطبية بإدارة أولاد صقر (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المركز الطبى وديوان الإدارة الصحية بأولاد صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقه مراقب أول الوقائى بالمديرية، استكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمعة والعطلات.





وتفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية، وتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 بالمركز الطبى، كما تفقد مخزن الأدوية، والأقسام المختلفة بديوان الإدارة الصحية، وتم الاطمئنان على التخزين الجيد للأدوية والمستلزمات الطبية والألبان، وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة للتخرين، كما وجه بإعادة هيكلة وتنظيم بعض أماكن الأقسام الإدارية بالإدارة. وفى سياق آخر تفقد وكيل الوزارة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمدينة أولاد صقر، وأشاد بأداء عمل الفرق، وجهودهم المخلصة، خاصة فى ظل الظروف الجوية السيئة وتساقط الأمطار، مقدما لهم الشكر والتقدير على هذا العمل وأداء واجبهم على الوجه الأمثل، موجها مديرة الإدارة الصحية بأولاد صقر ومراقب أول الوقائى بالمديرية بصرف مكافأة لجميع أعضاء الفريق الطبى المشارك فى هذا العمل، وهم من هيئة التمريض "سهيلة عيد محمد، ماهيتاب وليد محمد، ولاء السيد فرج، على محمد على"، والرائدة الريفية سنية محمد عبد العزيز، كما قدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة الإدارة الصحية بأولاد صقر، وجميع الفرق الطبية بالإدارة، على جهودهم المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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