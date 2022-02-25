محافظ دمياط تتابع جهود رفع تجمعات مياه الأمطار

جدة - نرمين السيد - تابعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، جهود الوحدات المحلية لرفع تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، وذلك فى إطار خطة التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها المحافظة منذ أمس الخميس.





وأعلنت محافظ دمياط - فى بيان اليوم الجمعة - رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية ووجهت تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدفع بالمعدات والأطقم الفنية، للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وكسح تجمعات المياه لتيسير الحركة المرورية. وأكدت على التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة، والتواجد الميدانى للتعامل مع أى مستجدات قد تحدث.

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