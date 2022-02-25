قرار عاجل من محافظ الدقهلية بعد سقوط أسانسير مستشفى السنبلاوين العام

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عزل مدير مستشفى السنبلاوين العام عن العمل كمدير للمستشفى وذلك على خلفية سقوط أسانسير المستشفى صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة إحدى الممرضات وإصابة ممرضة أخرى من العاملات بالمستشفى.





وكلف مختار، على الفور المحاسب متولى عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة للانتقال إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف أولا بأول على الطبيعة من داخل المستشفى واتخاذ اللازم فورا. كما قرر المحافظ، إحالة جميع المسؤولين عن مصعد المستشفى وتشغيلة وصيانته إلى النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤولية الجنائية والتأديبية. وفى ذات السياق قرر محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الميكانيكا بمديرية الإسكان وعضوية مدير عام التفتيش والمتابعة بالمحافظة وأعضاء مختصين من مديرية الصحة والقوى العاملة والحماية المدنية وإدارة المصاعد بديوان عام المحافظة لتقوم اللجنة بالمرور على جميع مصاعد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والمراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحى بنطاق المحافظة لفحصها على الطبيعة والوقوف على أعمال الصيانة الدورية لها ومدى كفائتها وانتظام العمل عليها من خلال نوبتجيات للتشغيل، على أن تعرض اللجنة تقريرها فور انتهاء عملها خلال عشرة ايام من تاريخه لاتخاذ ما يلزم بشأنه حرصا على سلامة الجميع.

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