/681668/لاختيار-أفضل-فيلم-شامل-عن-المرأة-تشكيل-لجنة-بمهرجان-الأقصر-للسينما-الإفريقية

يعد اختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة بشكل كامل خلال مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، من أصعب المهام، لذلك قام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة بتخصيص لجنة متخصصة لتقوم بمهمة إختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة بشكل شامل، وذلك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

دوت الخليج يرصد لكم لجنة لإختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة من قبل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

لجنة إختيار أفضل فيلم

وقد قام المهرجان بتخصيص لجنة على قد عالي من التخصص لإختيار أحسن فيلم شامل ومعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية، وتفاصيل اللجنة مكونة من 3 من كبار الفنانين والناقدين، فهم: الفنانة سلوى محمد علي، والناقدة هويدة حمدي، والفنان حمزة العيلي، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، يتنافس فيها حوالي 15 فيلم منها 5 أفلام مصرية، والـ 10 أفلام المتبقية من العديد من الدول الأفريقية، من: توجو، أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا.

الأفلام المصرية المشاركة في المسابقة

وفي سياق متصل، من الأفلام التي تشارك في مسابقة الأفلام المصرية الروائية القصيرة بمخرجيها هي: فيلم “أوضتين وصالة” للمخرج مينا ماهر، فيلم “بتول” للمخرج محمد زهران، فيلم “جنازة حارة” للمخرج محمد محمود، فيلم “خريطة” لللمخرج ماجي مورجان، فيلم “الوصول متأخر” للمخرجة ضحى حمدي.

وعن باقي الأفلام الـ 10 التي من العديد الدول الأفريقية، منها: نكون عظاما" إخراج دينيس فاليرى نداييشيمي من رواندا، "مع السلامة دامار" إخراج ديفيد ايدم دتيب من غانا، و"مينيزى" إخراج اليزابث اسودونج ليمو من توجو، و"بلاط الملك" إخراج اميمديه باكوم نكولو من الجابون، و"بيبى بلوز" إخراج ديوب مامامدو من السنغال- فرنسا، و"خيط رفيع" إخراج وجدان خالد من المغرب، وأزمة قلبية إخراج مننهلى لوثولى، من جنوب افريقيا، و"نصف روح" إخراج مروان طرابلسي من تونس، و"16 جولة" إخراج اوساما موكوايا من اوغندا، "أين أنا" إخراج دنيس ميالا من أنجولا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بالإضافة إلى أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سوف يقام في الفترة المتراوحة بين 4 إلى 10 مارس القادم لعام 2022، وتقوم بتقييمه وتنظيمه مؤسسة شباب الفنانين، والذي يكون بدعم من عد من الوزارات، وهم: السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.