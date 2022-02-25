/681667/40-ألف-حضور-جماهيري-في-مباراة-الوداد-المغربي-والزمالك

كشف محمد الجواهري مدير شركة كازا إفنت منظمة دخول الجمهور لملاعب الكرة في المغرب، وقال: "إنه سُيسمح بحضور 40 ألف متفرج لمباراة الوداد والزمالك يوم السبت في دوري أبطال إفريقيا".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف الجواهري في حديثه لصحيفة Le360 Sport المغربية: "أن العدد المسموح بحضوره لمباراة اليوم الجمعة بين الرجاء وهورويا في البطولة ذاتها يبلغ 35 ألفا".

ولتقي الزمالك مع الوداد المغربي غداً السبت في الساعة التاسعة مساء، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

عدد الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والوداد

وكشف الجواهري أنه ليس شرطا على المشجع أن يكون حاصلا على لقاح فيروس كورونا ليستنى له دخول الملعب.

اجرى الزمالك مسحة طبية ظهر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي غدا السبت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى المغرب الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويرأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه – سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.