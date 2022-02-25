/681666/قائمة-أعضاء-لجنة-تحكيم-الـ-فيبريسي-بمهرجان-الأقصر-للسينما-الأفريقية

كشف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن أعضاء لجنة تحكيم الـ فيبريسي «الاتحاد الدولي لنقاد السينما»، والتي تضم الناقدة ريتا دي سانتو من إيطاليا ، فيرونيكا زكونجسيك من سلوفينيا ، فايزة هنداوي من مصر .

دوت الخليج يرصد أعضاء لجنة تحكيم الـ فيبريسي بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

الدول المشاركة في مهرجان الأقصر للسينما

يشارك مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر، 35 دولة ويتنافس 45 فيلمًا في مسابقات متعددة ما بين الروائي الطويل والقصير والتسجيلي ومسابقة الدياسبورا ومسابقات أخري.

المكرمين بمهرجان الأقصر للسينما

ومن المقرر أن يكرم المهرجان خلال هذه الدورة نخبة من نجوم الفن، أبرزهم حسين فهمى وعمرو سعد وفريد بوغدير وأبولين تراورى وبيونة وإهداء الدورة لهدى سلطان ومحمود مرسى والمغربى محمد إسماعيل وتحمل الدورة اسم الراحل السنغالي جبريل مامبيتي .

موعد انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وينطلق مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية» في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، ويقع تحت تنظيم مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي والبنك الأهلي المصري .

محمود حميدة بالمؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر

وانطلق الأبعاء الماضي، المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الـ 11، وشارك في حضوره نخبة من نجوم الفن، وهم الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والقيصر محمود اسماعيل، والفنان حسين فهمي، وصبري فواز، والمخرح مجدي أحمد علي.

وقال حميدة خلال المؤتمر: "سعيد جدًا بمهرجان الأقصر، لأني أؤمن بأهميته والذي يلاقي صعوبات شديدة، وعدم تفهم كافة الأطراف التي يتعامل معها بأهميته، وأرجو من كل من يدعم هذا المهرجان أن يتغير مفهومهم تجاهه، وهو أن يكون كل الأطراف كسابنة وليس من منظور التكافل الاجتماعي".

محمود حميدة يطالب بتوفير داعم للمهرجان

وتابع: "ولابد أن يكون للمهرجان داعم رئيسي بعقد لا يقل عن ٢٠ سنة، وهنا أشير إلى أهمية المهرجان في القارة الإفريقية، فأرجو من جميع المتعاونين في المهرجان أن ينظروا إلى أهميته الحقيقة ونحن في البلد نعمل على التنمية".