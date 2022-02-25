/681665/مصرع-شخص-فى-مشاجرة-بالأسلحة-البيضاء-بالغربية

لقى شاب مصرعه عقب صلاة الجمعة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض فى مشاجرة مع أحد الأشخاص بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى. تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع إبراهيم على إبراهيم، 29 سنة فى مشاجرة بسلاح ابيض، بقرية الهياتم، بينما لاذ مرتكب الواقعة بالفرار.

وانتقل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، برفقة قوة شرطية الى محل البلاغ، وتبين من خلال المعاينة المبدئية لجثة الشاب أنه مصاب بطعنة نافذة فى القلب من سلاح أبيض " سكينة "فى مشاجرة مع شخص يدعى " م . ش "، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال . وتم نقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى العام، وكلفت إدارة البحث الجنائى ضباط مباحث مركز المحلة بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة ، كما تكثف وحدة مباحث مركز المحلة من جهودها لضبط المتهم الهارب، وتقديمه للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.

شنق نفسه بسبب الفلوس

وفى سياق أخر، أقدم شاب ثلاثينى على التخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بحبل معلق فى مروحه السقف بشارع الترعة، التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى، تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، تفيد بالعثور على جثة " مصطفى . ص . ال " 30 سنة مشنوقا بحبل معلق فى مروحة السقف داخل غرفة .

وعلى الفور أنتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة، إلى محل البلاغ، وبمعاينة الجثة المبدئية تبين وجود أثار أحتكاك وجروح سطحية حول رقبته أثار الشنق، وبسبب الحادث دخوله فى أزمة نفسية حادة أدى إلى قيامه بالتخلص من حياته داخل غرفته، ولا توجد أى علامات أخرى فى جسده .

وتم نقل الجثة، الى مستشفى المحلة العام، وتحويلها لمشرحه مستشفى المنشاوى بطنطا لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، واستكمال التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة.