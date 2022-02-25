“مصر بلد جميل،و مطمئنين على أنفسنا فى مصر” .. رسالة الأوكران للعالم من قلب الغردقة| فيديو

/681662/مصر-بلد-جميلو-مطمئنين-على-أنفسنا-فى-مصر--رسالة-الأوكران-للعالم-من-قلب-الغردقة-فيديو

يشهد مطار الغردقة الدولى حالة من الارتباك بسبب غلق المجال الجوى بأوكرانيا، الأمر الذى تسبب فى الغاء وتعطيل العديد من الرحلات، وسادت حالة من اقلق أيضاً على أعضاء الجالية الأوكرانية المتواجدة حالياً بمدينة الغردقة، البعض فضل الذهاب إلى أوكرانيا عن طريق تحويل المسار، الأخرون اكتفوا بالتواصل مع ذويهم عبر شبكات الانترنت.

وكان لـ “دوت الخليج” حديثاً مع أحد أعضاء الجالية الأوكرانية بمحافظة البحر الأحمر، والذى أكدوا خلاله إطمئنانهم داخل مصر، مؤكدين أن مصر بلد أمان وليس بها أية دواعى للقلق، فقال أحد أعضاء الجالية: “أحاول الاطمئنان على أسرتي، ولكن هناك مشكلة بالانترنت بسبب القصف الروسي لأوكرانيا”، مشيراً إلى أنه ينتظر فتح المجال الجوى مرة أخرى من أجل دعوة أسرته للقدوم إلى مصر هرباً من ويلات الحرب بأوكرانيا.

وأضاف أيضاً، أن الأمر يزداد سوءً داخل مدينة تشيرنوبل، موضحاً أنه ينتظر فتح المجال الجوى من أجل استقدام أسرته للإقامة فى مصر، موضحاً أن الأجواء داخل مصر آمنة وتحقق ما يريدون من الاستقرار، لافتاً إلى أن الأهالى تعيش حالياً بأوكرانيا أسفل محطات المترو هرباً من القصف الروسي.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأكدت إحدى الأوكرانيات، أنها تفاجئت بالأمس بقرار غلق المجال الجوى، لافتةً إلى أنها تحاول منذ الأمس التواصل مع أسرتها، ولكنها فشلت فى محاولات عديدة بسبب مشاكل الانترنت، مشيرةً إلى أنها كانت تستعد للعودة إلى أوكرانيا، ولكن ما حدث أربك حسابتها، وأضافت أيضاً، أنها الأن تسعى إلى استقطاب أفراد أسرتها للقدوم إلى مصر من أجل الإقامة لحين استقرار الأوضاع فى أوكرانيا، مشيرةً إلى أن الشعبالمصري تفاعل بشكل كبير مع الأحداث وأنها تود أن تقيم هنا هرباً من الأوضاع فى بلدها.

“مصر بلد جميل،و مطمئنين على أنفسنا فى مصر” كانت تلك العبارة هى رسالة الأوكران للعالم من قلب محافظة البحر الأحمر، مؤكدين أنهم ينتظرون فتح المجال الجوى لاستقدام أسرهم من أجل الاقامة معهم هنا فى مصر، وذكرت أعضاء الجالية الأوكرانية ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، قائلين: نشكر الشعب المصري وقيادته على ترحيبهم بنا فى مصر.