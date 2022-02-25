/681658/تشكيل-مباراة-فيوتشر-والمقاولون-العرب-بالدوري-الممتاز

يلتقي فيوتشر والمقاولون العرب بعد قليل في الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحدية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل الفريقين مباراة اليوم في محاولة تحقيق الفوز بكل ما أوتي من قوة، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء.

تشكيل المقاولون العرب أمام فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: باسم على – محمود عزت – محمد سمير – أمير عابد.

خط الوسط: محمد مجلي – عماد فتحي – أحمد عفيفي.

خط الهجوم: محمد سالم – لويس إدوارد – مامادو نديوكو نياس.

تشكيل فيوتشر أمام المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: عمر كمال – مروان صحراوي – محمود مرعي – جوزيف نجويم.

خط الوسط: كريم نيدفيد – العربي بدر – أحمد رفعت – أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

يحتل فيوتشر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

فيوتشر بالدوري المصري

انتهت أحداث مباراة فيوتشر والبنك الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء فيوتشر بهدف المباراة الأول، عن طريق ناصر ماهر من خلال هجمة مرتده منظمة، ينهيها ماهر بتسديدة مفاجأه أقصى يسارك حارس البنك الأهلي.

ضرب محمد فاروق بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر اللقاء، من خلال تمريرة بينية من ناصر ماهر بإتجاه محمد فاروق المنطلق داخل منطقة الجزاء استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

حاول البنك الأهلي العودة في نتيجة المباراة، ولكن الإستحواذ من قبل فيوتشر والضغط كان كبير على البنك، ليستسلموا في النهاية أمام فيوتشر.