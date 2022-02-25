/681664/النائب-محمد-عبد-العزيز-يفتتح-الجلسة-الأولى-لمؤتمر-المركز-الدولي-الخليجي-بحضور-رئيس-البرلمان-العربي

دوت الخليج

وأكد محمد عبدالعزيز، أن الأمة العربية حققت إنجازات عظيمة في تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات ومختلف القطاعات، مما يعد تطور حقيقي في مجال حقوق الإنسان بما يليق بطموحات الشعب العربي في ظل التحديات التي شهدها الإقليم خلال الفترة السابقة.

النائب محمد عبد العزيز يفتتح الجلسة الأولى لمؤتمر المركز الدولي الخليجي

وأثني علي التمثيل المشرف للحضور بفاعليات المؤتمر مما يعكس الوعي الثقافي والجدية في تطلع حضراتهم لمزيد من العلم والمعرفة والسعي للتخطيط وفقا لمفهوم الاستدامة. أشار عبدالعزيز للعلاقة الوثيقة بين التنمية المستدامة وحقوق الإنسان التي تترجم مفهوم الحق في التنمية من أجل الاستدامة والذي جاء واضحاٌ في اعلان الحق في التنمية والذي يشجع علي تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان بالحفاظ علي الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز باعمال الحق في الاحترام والحماية والوفاء.

كما أشار إلي دور المجالس التشريعية العربية والشبكات والمنظومات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بقضية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والتأثير الملحوظ في تعزيز حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.

وأشاد عبدالعزيز خلال كلمته بالتطورات في مجال حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية بدءا من دستور مصر ٢٠١٤ م الذي جرم التمييز وأكد على حقوق المرأة في تولى كافة الوظائف بما فيها الجهات والهيئات القضائية وكذلك التتعديلات الدستورية في 2019 والتي خصصت 25% للمرأة بمقاعد مجلس النواب، التمثيل الملائم في مجلس النواب للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.

بالإضافة إلي أحدث التطورات التشريعية أهمها؛ تشديد عقوبة ختان الإناث، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الحق في الخصوصية في المحاكمات، تغليظ عقوبة جريمة التحرش، تغليظ عقوبة التنمر لذوي الإعاقة، فضلا عن القرارات الداعمة لحقوق الإنسان بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 11 من سبتمبر 2021، اعلان 2022 عام المجتمع المدني، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعيين أول مستشار مسيحي لرئاسة المحكمة الدستورية العليا.