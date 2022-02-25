/681648/ندعو-لتغليب-الحوار-موقف-مصر-من-حرب-روسيا-وأوكرانيا-الآن

من المؤكد أن ما يحدث داخل الأراضي الأوكرانية ليس ببعيد عن اهتمام القيادة السياسية التي تتعامل بحكمة ودقة بالغة في تلك المواقف كما عهدناها دائما في مثل هذه المشكلات.

دوت الخليج

وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان أمس، أكدت خلاله أنها تتابع بقلق كبير التطورات المتلاحقة بالأوضاع داخل الأراضي الأوكرانية، مشددة علي ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية التي ستعمل علي تسوية الأزمة سياسيا، الأمر الذي يحافظ علي الأمن والاستقرار الدوليين، فضلا عن ضمان عدم تصعيد الموقف، حتي نتفادي تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وتداعياتها علي العالم.

موقف مصر من حرب روسيا وأوكرانيا

ومع توتر الأوضاع داخل الأراضي الأوكرانية وإغلاق المجال الجوي، طالب عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية، كافة المنشآت الفندقية المقيم بها سائحون سواء كانوا أوكرانيين أو روس، باستمرار إقامتهم وتقديم كافة التسهيلات الخاصة بهم، مع تقديم كافة الخدمات لهم لحين عودتهم لبلادهم.

مصر تعلن دعمها للسائحين الروس والأوكرانيين واستمرار إقامتهم بالفنادق

ووجه مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية، خطابا إلى غرفة المنشآت الفندقية، يؤكد فيه أن غلق المجال الجوى لأوكرانيا، يتسبب في تعذر عودة السائحين الأوكرانيين إلى أراضيهم بعد انتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم وكذلك السياح الروس، لذلك يجب إبقائهم مع تقديم كافة الخدمات لهم دون تغيير.

ومع تطور الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقمها، عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، لمتابعة أحداث الأزمة الروسية_ الأوكرانية، والاطمئنان علي توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية.

الرئيس الأوكراني: بلادي تركت وحيدة فى مواجهة الجيش الروسى

هذا و أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة من فجر اليوم، وأن القوات الروسية منعت من التقدم فى معظم الاتجاهات.

الرئيس الأوكراني، أكد أن بلاده تركت وحيدة فى مواجهة الجيش والغزو الروسى، وأنه لن يغادر العاصمة الأوكرانية كييف.

واضاف الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي: القوات الروسية حددتني الهدف الأول وعائلتي هى الهدف الثانى، لافتا أن العقوبات المالية التى فرضها الجانب الغربى والاتحاد الأوروبى غير كافية.

إرسال وفد إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى

ومن جانبه، أعلن أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن استعداده لإرسال وفد روسى إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكرانى.