وزير الشباب والرياضة يجتمع مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا

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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع اللجنة العلمية الاستشارية العليا برئاسة الدكتور كمال درويش، وحضور أعضاء اللجنة الاستشارية.
تناول الاجتماع الرؤية العامة للجنة وفلسفة عملها خلال الفترة القادمة تنسيقا مع القطاعات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الرياضية المختلفة.
أكد الدكتور أشرف صبحي أن اللجنة العلمية تستهدف إعداد المعايير والضوابط الخاصة بدعم برامج وأنشطة الهيئات الرياضية ومستهدفاتها السنوية وحتي اولمبياد 2024، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المصرية من قطاع الرياضة سواء علي المستوي القمي والتنمية الرياضية والطب الرياضي.
وأكد صبحى أن الوزارة مع اللجنة العلمية تعمل علي دعم الاتحادات الرياضية من خلال تكوين لجان علمية متخصصة بكافة علوم الرياضة للارتقاء بمستواها الفني والاداري وضمان عملية التطوير الشامل للهيئات الرياضية، لافتاً إلي وجود تعاون مباشر مع بعض الاتحادات الرياضية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي ظهرت ثماره من خلال انضمام عدد من لاعبيه لمنتخبات الناشئين والشباب في رياضات رفع الأثقال والمصارعة والجودو وبإشراف من لجنة علمية متخصصة للمشروع.
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