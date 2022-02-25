ضمن حياة كريمة.. صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ2085 مواطنا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية نزلة عبيد بمركز المنيا، يومى 23 و24 من فبراير الجارى، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 2085 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأضاف الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، وتم إجراء 559 حالة جراحة و277 حالة أطفال و320 باطنة و177 قلب و77 نساء و91 اسنان و167 جلدية و233 حالة أنف وأذن و184 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 112 تحاليل مختلفة، وعمل 22 حالة موجات صوتية، وعمل 6 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ204 مترددين، وتم إجراء خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 45 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ143 مترددا.