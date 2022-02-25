رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون مع جامعتى كوين مارى وكينجز كوليدج

جدة - نرمين السيد - وذكرت جامعة عين شمس- فى بيان، اليوم- أن الدكتور محمود المتينى التقى، خلال الزيارة، بنائب رئيس جامعة كوين مارى للعلاقات الدولية الدكتور كولين جرانت، وعميد كلية الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية الدكتور أيونيس كوكوريس، والأستاذ بكلية الطب وطب الأسنان الدكتور بيتر مكورماك، ومدير المشروعات الدولية الأستاذ مارك كودينجتن، والمدير الإقليمى للعلاقات الدولية بالجامعة آنيتا والتن.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، رؤيتهما وأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للشراكات الدولية، وكذلك تقديم عرض للخدمات التى تقدمها الجامعتان للطلاب.

كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الدولى على كافة المستويات من تبادل طلابى وتبادل للأساتذة وتبادل الخبرات فى مراجعة المناهج الدراسية وإنشاء درجات علمية مشتركة فى العلوم الطبية والهندسية، وكذلك فى مجال العلوم القانونية بالتعاون مع شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وقدم الدكتور محمود المتينى دعوة لطلاب جامعة (كوين مارى)؛ لدراسة اللغة العربية ودراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وأيضا المشاركة فى مدارس صيفية فى مركز الابتكار والإبداع (IHUB) بجامعة عين شمس، كما تطرق النقاش لبحث أوجه التعاون فى إنشاء كلية العلوم السياسية وإدارة الأعمال الدولية بجامعة عين شمس.

وأكد الدكتور محمود المتينى ضرورة تبادل الخبرات فى مجال علاج الأورام السرطانية والعلاجات المناعية للأمراض التى يعانى منها العالم الآن، وتفقد أقسام الجامعة المختلفة وأماكن معيشة الطلاب والأنشطة الطلابية.

كما زار رئيس جامعة عين شمس جامعة (كينج كوليدج) لندن، حيث التقى بالدكتورة ريبيكا اواكى عميدة الدراسات العليا والبحثية وأستاذ علم الجينات، حيث بحث الجانبان تعزيز أوجه التعاون من خلال إبرام توأمة بين كليتى الطب بالجامعتين والاستفادة من تدريب الطلاب فى المستشفيات الجامعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة ريبيكا اواكى، الاستعداد للتعاون فى عمل أبحاث علمية مشتركة بالتعاون مع مركز أبحاث طب عين شمس (MASRI) فى مجال علاج الأورام السرطانية وأهمية تبادل الخبرات فى العلاجات المستحدثة وكذلك استخدام خلايا الـ (STEM) فى إيجاد لقاحات لبعض الأمراض العالمية.