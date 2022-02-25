/681654/حقيقة-وفاة-الفنان-سمير-صبري-بعد-أيام-من-نقله-للمستشفى

تداولت المواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل أنباء عن وفاة الفنان القدير سمير صبري، إذ أنه يصارع المرض منذ يوم الاثنين الماضي في إحدى المستشفيات.

دوت الخليج يرصد حقيقة وفاة الفنان سمير صبري

وتواصل موقع دوت الخليج مع مدير أعمال الفنان، الذي أكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».

مرض الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه يعاني الفنان سمير صبري من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري عملية قسطرة، وكان قد أصيب صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، ومن المقرر أن ينتهي مرضه بشكل تدريجي مع عملية جراحية وهي تركيب قسطرة في القلب من المقرر أن يجريها في الأيام القليلة المقبلة.

ونقل سمير صبري للمستشفى في يوم الاثنين الماضي، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

نجوم الفن يدعمون سمير صبري

الجدير بالذكر أنه حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنان سمير صبري في محنة مرضه، وكان من بينهم الفنان هالة صدقي التي كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «في يوم الجمعه اتمني الدعاء لصديقي وزميلي العزيز جدا سمير صبري للشفاء ، سمير دائما مجامل بيحب زملائه وبيساعد الكل خصوصا النجوم اللي انطفي نجمهم وبيفضل معاهم يساعدهم لاخر لحظه، جدعنته معاهم لا تحصي وعمره ما اتكلم وقال بيعمل ايه ليهم ، ان شاء الله يقوم بالسلامه».

وفي منشور أخر كتبت: ««أنا بحب الراجل ده وبحترم كل مواقفه واللي فيها كان دائما مع كل فنان أو نجم بعدت عنه الأضواء، فهو انسان بمعني الكلمة، واحترم كل مواقفه مع كل زملائه، اتمني له الشفاء العاجل».

كما حرصت الفنانة المصرية القديرة نجلاء فتحي، على مناوبة الاتصال بالفنان سمير صبري يوميًا منذ ذهابه إلى المستشفى بعد محنة مرضه الشديدة، وفي كل مرة تهاتفه تتغنى مع أغنية «حلوة الدنيا سكر» لدعمه في هذه المحنة.