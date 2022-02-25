/681653/مانشستر-يونايتد-يعلن-سحب-الرعاية-من-شركة-الطيران-الروسية-إيروفلوت

تزداد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، كل ساعة، وعلى الجانب الرياضي، في أوروبا، بعد خروج رئيس تشيلسي من بريطانيا وتجميد ممتلكاته، جاء من بعده مانشستر يونايتد وسحب الرعاية مع شركة الطيران الروسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سحب عقد الرعاية مع الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، بعد أن غزت القوات الروسية أراضي أوكرانيا.

وقال متحدث باسم النادي: في ضوء الأحداث الجارية في أوكرانيا قررنا الانسحاب من اتفاق الرعاية مع إيروفلوت، نتفهم قلق جمهورنا حول العالم ونقدم الدعم والتعاطف إلى من تأثروا بالأحداث.

وشهدت فجر أمس الخميس دخول العدوان الروسي على الأراضي الأوكرانية، وضرب بعض المناطق العسكرية بالصواريخ، وسقوط بعض الضحايا.

بيان الثلاثي بولندا والسويد والتشيك عن مواجهة روسيا

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر.

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".

الاتحاد السويدي يرفض مواجهة روسيا في الملحق

كشف السويدي ايريك كارلسون، رئيس الاتحاد لكرة القدم، عن موقف منتخب بلاده من مواجهة روسيا في حال تأهل الطرفين للدور الأخير في ملحق كأس العالم 2022 قطر.

شهد صباح اليوم الخميس على هجوم العدوان الروسي على أوكرانيا، بخارات جوية استهدفت بعض المؤسسات الحكومية الأوكرانية بالعاصمة كييف.

تزداد التوترات كل لحظة على ترتيبات كرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي تأتي على رأسها ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر.

وأعلن ايريك كارلسون رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، ظهر اليوم، عن رفضه لمواجهة منتخب روسيا في الملحق في حال تأهل الطرفين.