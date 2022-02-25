/681652/مصرع-ممرضة-واصابة-أخرى-فى-مستشفى-السنبلاوين-بسبب-سقوط-الأسانسير-فيديو

لقيت ممرضه مصرعها وأصيبت أخرى، بعد سقوط مصعد كهربي بمستشفي السنبلاوين العام، وورد بلاغاً أفاد سقوط المصعد الكهربي داخل المستشفي وبداخله أحد أعضاء أطقم التمريض، وعلى الفور تحركت قوات الأمن نحو موقع البلاغ، بينما أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة.

وتلقت قوات الأمن بلاغاً أفاد إنهيار مصعد كهربي داخل مستشفى السنبلاوين العام، وعلى الفور تحركت قوات الأمن لموقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأسفر الحدث عن مصرع ممرضة تدعى أمينة الإمام 32 عام، بينما أصيبت أخرى بكسور خطيرة، فيما توجة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية لمقر المستشفي لمتابعة التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المقصرين.

وأكد شهود عيان أن المصعد كان مغلقاً بسبب أعطاله الكتكررة، مؤكدين أنهم تفاجؤا بانهياره وبداخله أحد أطقم التمريض، مشددين أن المستشفي كانت قد أعلنت الغاء التعامل مع المصاعد بسبب وجود مشاكل فنية بها.

وقامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استخراج تصارح الدفن.

العثور على جثمان سيدة فى مصرف الدقهلية

وعلى صعيد آخر عثر أهالي قرية الرياض مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية اليوم، علي جثة سيدة في العقد الخامس من ‏عمرها في حالة تعفن في ترعه الرياض بالقرب من مدرسه ثانوي بالقرية، و جري إخطار مباحث ‏المركز، وعلى الفور انتقلت وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان العثور علي الجثة.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من قبل مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، من أهالي قرية الرياض بوجود جثة ‏طافية في مياه أحد المصارف بقرية الرياض امام المدرسة الثانوي.‏ انتقل إلي مكان الواقعة ضباط وحدة مباحث منية النصر، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وجري انتشال الجثة، ‏وتوصلت جهود المباحث إلي أن الجثة لسيدة تدعي “وفاء م. أ.”، 46عامًا، وأنها في حالة تعفن، ‏وكانت المتوفاة تعاني من مرض نفسي.‏ وجري إخطار النيابة العامة بالوقعة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ‏ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانوني.