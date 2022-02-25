استثماراته 1,2 مليار دولار.. برلماني يكشف تفاصيل زيارة وفد لجنة الطاقة لمصنع الكيماويات ببورسعيد 

/681651/استثماراته-12-مليار-دولار-برلماني-يكشف-تفاصيل-زيارة-وفد-لجنة-الطاقة-لمصنع-الكيماويات-ببورسعيد

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة لمحافظة بورسعيد ، بورسعيد لتفقد مصنع سنمار للكيماويات، زيارة ناجحة واستمعت اللجنة خلالها لشرح وافي من اللواء عادل الغضبان عن أبرز استثمارات المحافظة.

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وأكد عبدالنبي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الزيارة جاءت في اطار طلب الإحاطة الذي قدمه النائب حسن عمار إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن التلوث الناتج عن مصنع «تي سي أي» سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية بالرسوة بجنوب بورسعيد، وتعرض أهالي وسكان منطقة القابوطي والحي الإماراتي.

برلماني يكشف تفاصيل زيارة وفد لجنة الطاقة لمصنع الكيماويات ببورسعيد

وأوضح عبدالنبي، أن اللجنة استمعت لشرح وافي من محافظ بورسعيد عن مصنع سنمار للكيماويات ببورسعيد، والذي يعد أحد أكبر مصانع الكيماويات والكلور في مصر، والتي تستخدم في تنقية مياه الشرب، وتتجاوز استثماراته 1.2 مليار دولار، بما يوصف بأنه أكبر إستثمار هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر.

كان وفد لجنة الطاقة برئاسة حسام عوض الله قامت في ختام زيارته بتفقد محطة معالجة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف وهي من ابرز المشروعات ببورسعيد وذلك بعد ان استقبل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وفد النواب واستعرض في لقاء بمقر المحافظة ابرز المشروعات والاستثمارات بمحافظة بورسعيد كما زار الوفد مصنع سنمار للبتروكيماويات وهو باستثمارات هندية تبلغ مليار ونصف مليار.