/681649/النائبة-مايسة-عطوة-ترصد-رسائل-وشائعات-على-مواقع-التواصل-بشأن-قانون-الايجار-القديم

وتطالب المواطنين بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة من لجنة قانون الإيجار القديم

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، المواطنين بمتابعة البيانات الرسمية التى تصدر عن لسان اللجنة الوزارية البرلمانية المشكلة لدراسة مشروع قانون جديد للإيجار القديم، والبعد عما يشاع من أكاذيب وشائعات يتم بثها من قوى الشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى تهدف الى بلبلة الراى العام وبث روح الفتنة.

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وأردفت عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من المنشورات ومسودات قوانين منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة الى اللجنة المختصة بتعديل قانون الإيجارات، وهذا غير صحيح، ومجرد منشورات وهمية وليس لها اساس من الصحة، هدفها فقط بث الفتنة وشحن النفوس واثارة الراى العام.

النائبة مايسة عطوة ترصد رسائل وشائعات على مواقع التواصل بشأن قانون الايجار القديم

وتابعت عطوة: اللجنة تصدر بيانات رسمية يوميا، ويتم نشرها فى الصحف القومية، وهذه فقط ما يلتزم به المواطنين، ودون ذلك من موضوعات او مسودات قوانين او رسائل على الموبايلات غير صحيحة وهدفها الإثارة وفقط، وايقاع الفتنة.

وأكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، انه والى الان لم يصدر من اللجنة أية قوانين او حتي مسودات لها، وهي بمرحلة الحوارات المجتمعية مثلها أعلنت بالصحف القومية والبيانات الرسمية.

وناشدت عضو مجلس النواب ووسائل الإعلام جميعا بتوخي الحيطة والحذر مما يبث ويشاع واستغلال قوى الشر لإيقاع الفتنة بين المواطنين.