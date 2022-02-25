وزير الطيران: نجاح ٨ مطارات فى تجديد شهادة ” الإعتماد الصحى للسفر...

نجح كل من مطارى " أسيوط وسوهاج " الدوليين فى تجديد شهادة " الإعتماد الصحى الدولى للسفر الآمن " التى يمنحها المجلس الدولى للمطارات ( ACI ) للعام الثانى على التوالى ليصل عدد المطارات المصرية التى تم تجديد شهادة الإعتماد الصحى لها حتى الآن إلى (???? مطارات وذلك ضمن البرنامج الدولى للاعتماد الصحى للمطارات (AHA) والذى يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين حيث أثمرت نتائج التقييم للمجلس الدولى للمطارات عن تجديد شهادة السفر الصحى الآمن للمطارات المصرية لتصبح مصر من أوائل دول العالم التى تنجح فى تجديد شهادة الإعتماد الصحى وهو مايعد إنجازاً دولياً جديداً لقطاع الطيران المدنى المصرى .

يأتى هذا النجاح استمراراً للجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية وعلى متن الطائرات وكافة المنشآت الحيوية بقطاع الطيران بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية .

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأن تجديد شهادة الإعتماد الصحى للسفر الآمن من جانب المجلس الدولى للمطارات المصرية يعزز الثقة فى منظومة الإجراءات الصحية التى يتم تطبيقها بالمطارات بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية كما يعد رسالة طمأنة للمسافرين على سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات المصرية مما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر ..

ووجه وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز مؤكداً استمرار تكثيف الإجراءات الوقائية فى كافة المطارات والمنشآت الحيوية بالقطاع لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته .

ومن جانبه هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بالمطارات التى نجحت فى تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن مشيدا بجهود جميع العاملين بكافة المطارات فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة ..

وأكد رئيس القابضة للمطارات على أن هذا التجديد للعام الثانى على التوالى يعد إنجازاً كبيراً في ظل تحديات جائحة كورونا ومتحوراتها ..

جدير بالذكر أن 11 مطارا مصريا كانت قد حصلت على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس الدولى للمطارات خلال عام 2021 وهى مطارات .. القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وطابا والاقصر وأسوان وسوهاج و أسيوط وبرج العرب ومرسى مطروح ومرسى علم وتم تجديد الاعتماد الصحى لثمانية مطارات حتى الآن وهى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وبرج العرب والأقصر وأسوان وأسيوط وسوهاج .