الزمالك يتلقى تأكيدا من بن شرقي بعدم التوقيع لنادٍ خارجى واستعداده للتجديد

تلقى مسئولو نادى الزمالك تأكيدات من أشرف بن شرقي، نجم هجوم الفريق، بعدم التوقيع بشكل رسمي لأى نادٍ خارجي، كما تردد، لكنه فى الوقت ذاته لم ينف اتفاقه الشفهى مع أحد الأندية الخليجية، معلقاً خلال حديثه مع مسئولي الفريق الأبيض، "هناك تفاوض بالفعل مع أحد الأندية ولكنى لم أوقع على أى أوراق رسمية".

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن حديث بن شرقي فتح الباب أمام تكثيف التفاوض معه لتجديد عقده والذى ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، وبالتالي يحق للدولي المغربي الانتقال لأى نادى مجاناً بداية من الموسم الجديد، حيث ترى الإدارة البيضاء أن التجديد لبن شرقي أهم الملفات المطلوب إنجازها داخل فريق الكرة نظراً لأهمية اللاعب ودوره المحوري مع الفريق.

ونجح أشرف بن شرقى فى حصد 4 ألقاب مع الفريق الأبيض خلال مسيرته هى الدورى الممتاز وكأس مصر والسوبر المحلى والسوبر الأفريقي، ساهم بن شرقى بشكل كبير فى استعادة لقب بطولة الدورى الممتاز للقلعة البيضاء الموسم المنقضى بعد غياب 6 سنوات، وهى البطولة الـ13 للفارس الأبيض خلال تاريخه بالمسابقة.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على الوداد البيضاوى المغربى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى التاسعة مساء غد السبت على ملعب المركب الرياضى محمد الخامس، وحقق الوداد الفوز فى اللقاء الأول أمام نظيره نادى ساجرادا اسبيرانسا بثلاثية نظيفة، وفى اللقاء الثانى تلقى الوداد خسارة أمام نظيره بيترو أتلتيكو الانجولى بهدفين مقابل هدف وحيد.

وخاض نادى الزمالك لقاءين فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، تعادل فى اللقاء الأول أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولى بهدفين مقابل هدفين على استاد القاهرة الدولي، وفى اللقاء الثانى تعادل الزمالك سلبياً أمام نظيره نادى ساجرادا اسبيرانسا فى أنجولا.