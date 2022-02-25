عاجل- الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد والظواهر الجوية (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على الوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.





وتوقع الخبراء شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، مشمس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 19 10

الإسكندرية 18 11

وادى النطرون 20 11

طنطا 20 12

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 12

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 10

سيوة 20 08

بورسعيد 19 12

دمياط 19 11

الزقازيق 20 11

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 09

رأس سدر 20 12

نخل 21 04

نويبع 22 15

طابا 22 13

كاترين 20 03

الطور 21 11

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 13

الفيوم 19 09

بنى سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 22 10

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 11

الوادى الجديد 23 06

الشلاتين 25 12

أبو رماد 23 13

حلايب 23 13

رأس حدربة 25 14

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