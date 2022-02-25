/681629/ضبط-سيدة-بالغربية-لقيامها-بالنصب-على-المواطنين-بزعم-توظيف-أموالهم

دوت الخليج

وكانت قد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من عدد من المواطنين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم، بدعوى توظيفها واستثمارها، إلا أنها قامت بالاستيلاء على أموالهم.

ضبط سيدة بالغربية لقيامها بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقها مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها واستثمارها.

القبض على تشكيل اجرامي تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية

وكانت قد تمكنت قوات الامن بمديرية امن البحيرة من ضبط عصابة تقوم بالاستيلاء على الدهب والمجوهرات من المواطنين عن طريق النصب عليهم ، حيث كانو يذهبون الى المنازل بدائرتى " بدر والنوبارية "ويدعون انهم تابعين لشركات تقوم بتجهيز العرائس ومساعدتهم خاصة الغير قادرين ، وتتم عملية النصب واستيلائهم على المشغولات الذهبية ، ثم بيعها بعد ذلك وتقسيم العائد فيما بينهم ، وبعد تقنين الاجراءات والتنسيق مع البحث الجنائي وقطاع الامن العام ، اكدت التحريات بقيام سبعة اشخاص مقيمين بالبحيرة بتكوين خلية تخصصت فى عمليات النصب والاستيلاء على الدهب من المواطنين .

وتمكنت قوات الامن من القبض عليهم وضبط السيارة المستخدمة التى كان يمتلكها احد افراد التشكيل العصابي، وبحوزتهم " فردين خرطوش وعدد من الطلقات " ، ليعترفون بارتكابهم لعدة وقائع عند مواجهتهم بها ، بالاضافة الى الاستدلال على تاجر الدهب الذى اشترى منهم المسروقات ، والذى تم ضبطه بجانب المسروقات .