/681624/مهرجان-الإسماعيلية-يكرم-المخرج-عواد-شكري-في-دورته-الـ-23-برئاسة-المخرج-سعد-هنداوي

تكرم إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية و القصيرة بدورته الـ 23 وبرئاسة المخرج سعد هنداوي، المخرج الكبير عواد شكرى، حيث تقام فعاليات مهرجان الإسماعيلية فى الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس المقبل، تحت تنظيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بمحافظة الإسماعيلية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل تكريم المخرج عواد شكري في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته الـ 23

من هو المخرج عواد شكري؟

المخرج عواد شكري يعد من أهم مخرجي السينما التسجيلية في مصر, حيث تخرج المخرج عواد شكري الذي يكرمه مهرجان الإسماعيلية الدولي في دورته الـ 23، من معهد السينما وذلك في عام 1978.

أعمال عواد شكري

قدم المخرج عواد شكري العديد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة التي أخرجها مثل فيلم "الحلق"، وفيلم "المحجر"، وفيلم "قطر الصعيد"، وفيلم "صائد الثعابين"، وفيلم "القشاش"، وشاركت أفلام المخرج عواد شكري في العديد من المهرجانات السينمائية الكبيرة مثل مهرجان ليبزج في ألمانيا ومهرجان سينما الحقيقة في فرنسا، وفاز بعدد كبير من الجوائز الدولية.

أفيش مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ 23

كُشف عن الأفيش الرسمى الذي سيزين مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام الوثائقية والقصيرة فى دورته الـ 23، والذي يحمل اسم "مدينة لا تموت"، والتصميم هو محاولة لإلقاء الضوء بشكل مختلف على تاريخ المدينة القديمة، وكذلك المعارك التي دارت على أرضها كانت الملهم الأساسي لرسم صورة أقرب للحلم, أُناسٌ يعتلون سيقانهم الخشبية الطويلة ليضيئوا المدينة بأكملها من جديد بعد كل ما مرت به، وفي النهاية لن تجد صعوبة في إيجاد الرابط ما بين حدث دولي يحتفي بالسينما، وبين النور الذي يضئ دروب تلك المدينة الحلم.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تخصصت في عرض الأفلام الوثائقية والقصيرة، وبدأت أولى دورات مهرجان الإسماعيلية عام 1991.