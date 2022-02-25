القائم بأعمال سفارة الكويت بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسى لها انعكاسات إيجابية على علاقات الأخوة بين البلدين

أكد القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالقاهرة بالإنابة المستشار مشاري المزيني، على قوة ورسوخ العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والكويت، منوها بالحرص المشترك من جانب قيادتي البلدين الشقيقيّن على تنميتها ودفعها قدما إلى الأمام.

وتحدث المزيني في تصريح بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت عن أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت الثلاثاء الماضى، وأشار إلى انعكاساتها الإيجابية على مجمل علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتي تشهد مسارا تصاعديا منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية رسميا عام 1961، منوهاً إلى التنسيق والتشاور المستمر علي مستوى كافة المستويات، مؤكدا السعي المشترك لتفعيل اوجه التعاون القائم بما ينعكس بصورة إيجابية على العلاقات الرسمية والشعبية سواء بسواء.

واستذكر القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالقاهرة بالإنابة دور مصر في عملية تحرير الكويت عام 1991، مشيرا إلي امتزاج دماء الشعبين في عدد من المواقف بما يجسد وحدة الهدف والمصير بينهما.

ووجه المزيني التهنئة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وإلى الشعب الكويتي وأعضاء الجالية الكويتية في مصر بهذه المناسبة الوطنية المهمة التي تحتفل بها الكويت هذا العام في أجواء بهيجة بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا.