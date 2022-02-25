حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

سعفان ومحافظ بورسعيد يسلمان 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

.. و100 عقد عمل لأصحاب والقدرات

.. ويفتتحان معرض منتجات المتدربين والمتدربات

.. ويزرعان 3 شجرات ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون بحديقة حي الزهور في إطار مبادرة "هنجملها"

توفير 3521 فرصة عمل

في 13 محافظة برواتب محزية

تعيين 12 ألفاً و497 منهم 138 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات

تسليم 3526 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات بالقاهرة

تحويل مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة 18 من إلى 24 فبراير الجاري- حيث واصل وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات ، بجولة في محافظة بورسعيد في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وقام يرافقة المحافظ اللواء عادل الغضبان بتسليم 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ، و 100 عقد عمل لأصحاب والقدرات ، و10 شهادات اتمام التدريب المهني ، و5 ماكينات خياطة لـ 5 متدربات ، وافتتحا معرض منتجات المتدربين والمتدربات ، وشهدا ختام فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وزرعا 3 شجرات ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون بحديقة حي الزهور في إطار مبادرة "هنجملها" ، وتفقدا وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظة .

وقامت وزارة القوي العاملة بتوفير 3521 فرصة عمل في 13 محافظة برواتب محزية ، وتعيين 12 ألفاً و 497 شاباً منهم 138 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، وتسليم 3526 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات بالقاهرة ، وتحويل مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ زار محافظة بورسعيد، حيث سلم والمحافظ اللواء عادل الغضبان 3306 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.

وأشار "سعفان" إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قال وزير القوى العاملة: جئنا إلى بورسعيد تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ووجه الوزير مدير المديرية ، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة ، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .

كما قام سعفان ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بتسليم 100 عقد عمل لأصحاب والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة ببورسعيد من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص ، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وقام الوزير في إطار جولته ، والمحافظ بافتتاح معرض منتجات المتدربين والمتدربات في مجال تفصيل وحياكة الملابس الجاهزة لخريجي مركز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، بحضور السيد السنجابي مدير المديرية.

وأشاد الوزير بجودة منتجات المتدربين والمتدربات ودقة تصنيعها ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ملف التدريب المهني على مستوى الجمهورية بهدف وجود شباب مؤهل على المهن المختلفة، وقادر على اقتحام سوق العمل داخليا وخارجيا، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة، منوها إلى أن نسبتها انخفضت إلى 7.4%.

وشهد الوزير خلال التفقد قسم أزياء السواريه ، والملابس المنزلية ، والمفروشات ، والتى قامت بصناعتها وتصميمها خريجات مركز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة التابعة للوزارة والموجودة بقري المحافظة .

وخلال التفقد استفسر الوزير من المتدربات عن مدد التدريب المهني والدورات التى تلقوها ، وعن عملهم إما بكل منفرد أو جماعياً فى مجموعات ، وأجابت المتدربات بأن مدة التدريب كانت 60 يوماً ، تلقوا خلالها كورس تدريبي مكثف على أعمال تصميم وخياطة الملابس الجاهزة بكل أنواعها لكل الفئات من كبار السن والشباب والأطفال حسب أحدث الصيحات العالمية فى هذا المجال.

كما قام سعفان ومحافظ بورسعيد بتسليم 10 شهادات اتمام التدريب المهني علي مهن التفصيل والحياكة ، والتوصيلات الكهربائية ، وصيانة الدش والمحمول من إجمالي 70 شهادة تخرج علي هذه المهن.

وقام الوزير والمحافظ بتسليم 5 ماكينات خياطة لـ 5 متدربات من خريجي التدريب المهني علي مهنة التفصيل والحياكة .

وجه وزير القوى العاملة مدير المديرية ، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد فى المنطقة الحرة الجديدة ، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة ، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة لتوفير فرص تدريبية متميزة على اعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج .

كما شهد الوزير ومحافظ بورسعيد ،ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، وذلك بالمركز الثقافي للمحافظة بمشاركة قطاع السياحة بفندق أركان (الباتروس)، بحضور 43 من مسئولي السلامة والصحة المهنية بـ 18 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد ، والدكتور محمد مدكور باحث الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وقام وزير القوى العاملة ، وعقب حضوره فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" في مجال نشر السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بزرع 3 شجرات ضمن 1000 شجرة زيتون وليمون بحديقة حي الزهور في إطار مبادرة "هنجملها" ، فضلا عن الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخي المقرر انعقاده آخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، وبحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، وعدد من قيادات المحافظة، ومن المقرر استكمال زراعة 997 من الأشجار المثمرة علي مساحات مختلف بالمحافظة والجامعة ، وذلك إطار المبادرة والتي انطلقت على مستوى الجمهورية.

كما تفقد الوزير والمحافظ وحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحديقة حي الزهور ، مؤكدا أن الوحدات المتنقلة تأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى علي المهن المختلفة.

وأوضح "سعفان": إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، علي مهن التفصيل والخياطة ، وكهربائي تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى أخري.

وأعلن الوزير خلال زيارته لمحافظة بورسعيد حاجة الوزارة ، لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا ، علي أن تقدم الطلبات والمستندات اعتباراً من الثلاثاء المقبل ولمدة شهر، ولن تقبل الطلبات التي ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد.

وكشف الوزير عن الـ 9 وظائف المطلوب بالمستوي العالي (الدرجة العليا) وهي : رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، ولمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهنى، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الإستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة.

وقال الوزير : إن الـ 30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوي الوظيفي لدرجة مدير عام تتمثل في الإدارات العامة: لتخطيط ومتابعة التدريب المهنى، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين ، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهى للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفنى، و المنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا.

وعلى جانب آخر تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 2530 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 68 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير ومارس 2022.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 في النشرة السابقة وعددها 991 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 3521 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة هي : القاهرة ، والشرقية ، والقليوبية ، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والبحر الأحمر، وأسيوط ، والوادي الجديد، والسويس ، ودمياط ، والإسماعيلية ، والفيوم .

كما سلم وزير القوي العاملة ، بديوان عام الوزارة 3526 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة بقطاع المقاولات بشركة بـ (4) هي : شركة أبناء حسن علام 3078 وثيقة ، وشركة الفادى 221 وثيقة، وشركة باور ايجيبت 161 وثيقة ، ، وشركة افا برسوم 64 وثيقة تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، وأحمد نظمي وكيل المديرية، حمدي جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ومندوبين عن الشركات الأربعة.

كما شهد الوزير ، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق "القاهرة، والجيزة والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد"، وتحقيق الاتفاقية مزايا في الأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوي حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلي مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدني للأجور من يناير 2022 لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة.

مثل الشركة في التوقيع محمد سامي شلباية رئيس مجلس الادارة، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فضلا عن ورؤساء اللجان النقابية عن مناطق الشركة الخمس.

وأشار الوزير أن تجديد هذه الاتفاقية يوضح مدى اهتمام إدارة الشركة بالعاملين وهو ما يعطي مردود إيجابي على الإنتاج والعمل ويجعل رغبة العاملين أقوى في تحقيق النجاح للشركة ، مقدما الشكر لإدارة الشركة والنقابة لحرصهم الشديد على تحقيق التوازن في مناخ العمل وتحقيق مصلحة العمال .

ومن جانبه أعرب رئيس الشركة أن الشركة تعتبر أنها والعمال أسرة واحدة وترسخ هذه الروح بين العاملين ، ويتضح ذلك في سعيها لحصول العمال على كافة المزايا والمستحقات ، مشيرا إلى أن الشركة قد تخطت التحديات خاصة في أثناء فترة كورونا بفضل العمال وحرصهم على الشركة .

وفي سياق جديد أعلن وزير القوي العاملة ، بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 94 فرصة عمل في مجال هندسة الاتصالات وصيانة شبكات المحمول ، للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والدبلومات المتوسطة ، خبرة وبدون، حتي استيفاء العدد، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى ، وأماكن إقامة للمغتربين ، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي .

كما بدأ قبول طلبات الراغبين لشغل 110 فرصة عمل في مجال بشركة للصناعات المعدنية بمحافظة القليوبية ، للحاصلين على المؤهلات المتوسطة ، خبرة وحتى استيفاء العدد المطلوب، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحى واجتماعى، وأماكن إقامة للمغتربين، وحوافز شاملة، وتدرج وظيفي .

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، خاصة على وظائف المستقبل والتحول الرقمي في ظل رؤية مصر 2030.

وفي سياق لآخر أصدر وزير القوي العاملة ، توجيهات فورية لوكيل الوزارة مديرية القوى العاملة بالدقهلية، بعمل حصر شامل بالعمالة غير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر ، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية ، فضلا عن عمل وثيقة تأمين تكافلي لهم ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أصدر الوزير توجيهات للمديرية بالانتقال الفوري إلي مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر لمعرفة أسباب سقوط مدخنة المصنع على 9 من العاملين بالمصنع، ، وإجراء معاينة على الطبيعة، للوقوف على أسباب سقوط السقف وإعداد تقرير بذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل.

وقال وزير القوي العاملة: إنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى توفير فرص عمل كريمة للشباب، تم افتتاح أول مكتب تشغيل بمديرية القوي العاملة بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية، وذلك تيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة لهم ودمجهم بسوق العمل بما يساهم في الحد من معدلات البطالة والتي تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي خطت فيها الدولة خطوات واسعة حيث وصلت نسبة البطالة حاليا إلى أقل من 7.4٪.

وقد أناب وزير القوي العاملة، مدير مديرية القوي بالإسكندرية ياسر سعيد بافتتاح المكتب والذي يعتبر أول مكتب عمل متكامل بمدينة بشاير الخير الجديدة، وذلك بحضور العميد محمد حسن، والعقيد أحمد عباس المدير التنفيذي لمدينة بشاير الخير الجديدة .

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ببدء دورة تدريبية للفتيات الـ "القادرات باختلاف" من الصم والبكم على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالخارجة ، وتستمر الدورة لمدة شهر، وذلك في إطار التعاون البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة القوى العاملة .

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية : إن الدورة التدريبية بدعم من اللواء محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط لتدريب 9 متدربات ، من ذوى القدرات الخاصة للمساهمة فى دمجهم في المجتمع ، ويأتي ذلك ضمن ٤ دورات تدريبية ، وتتحمل إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة جميع تكاليف الدورة من مواد خام ومكافآت للمدربين والمتدربين ، فضلاً عن أن التدريب يتم على أيدي مدربين متخصصين في هذه المهنة وعلى درجة عالية من الكفاءة .

وتابع وزير القوى العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط علي مهن التبريد والتكييف، وكهرباء التركيبات، والتفصيل والخياطة، على أن يبدأ التدريب من يوم 6 مارس المقبل بواقع 200 ساعة تدريبية .

كما أعلن الوزير عن بدء المقابلات الشخصية لاختيار 50 متقدما من المتدربين للدورة الرابعة للفندقة الشاملة بسوهاج والتي تنفذها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر ، مشيرا إلي أنه يتم المقابلات بديوان عام مديرية القوي العاملة بسوهاج.

وذكر الوزير أنه تقدم للدورة الرابعة 50 متقدماً من المستوفين للشروط منهم 16 من الإناث ، 34 من الذكور ، كما بلغ عدد المتقدمين 23 من حملة المؤهلات العليا ، 27 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 12 ألفاً و 497 شاباً منهم 138 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ، والسويس ، وقنا ، وجنوب سيناء ، والغربية ، والقاهرة ، بلغت 900 ألفاً و471 جنيها ، والتفتيش على 2312 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 4736 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4736 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 69 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 36 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 69 ألفاً و 304 دولاراً ،أى ما يعادل مليون و 85 جنيها مصريا تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

ووجه وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة"هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم التي تطلب مساعدتها في صرف معاشها عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين : إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس المكتب العمالي بميلانو- إيطاليا ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل والمتابعة الدائمة والمستمرة مع هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس"، نجح المكتب في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة المذكورة "هـ.ع.ع" من محافظة الفيوم عن زوجها المتوفي السابق عمله بإيطاليا، وتقرر صرف معاش شهري للمواطنة، وتحويل مبلغ يعادل نحو 38 ألف جنيه قيمة المعاشات المستحقة لها حتى شهر فبراير ٢٠٢٢ وذلك على حسابها البنكي في مصر .

كما زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، المواطن المصري السيد عبد العال حسن الغندور الذي تعرض لحادث سيارة وتم نقله بالإسعاف إلي مدينة الملك سعود الطبية للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة : إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها تباعا، فضلا عن التواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية في كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم ، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأخيراً تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار قرارا بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من طرفي علاقة العمل التعاقدية بخصوص القرارات الصادرة عن الوزارة بحق أي منهما.