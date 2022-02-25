11 مارس.. شيرين عبد الوهاب تحتفل مع الشعب الكويتي باليوم الوطني

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تستعد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للاحتفال باليوم الوطني للكويت، بحفل غنائي في يوم 11 مارس المقبل.

دوت الخليج يرصد تهنئة شيرين عبد الوهاب للشعب الكويتي باليوم الوطني

وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، مهنئة الجمهور الكويتي باليوم الوطني: «كل سنة وأنتم طيبين يا غاليين على قلبى يا أهل الكرم، خالص التهانى للشعب الكويتى الشقيق بالعيد الوطنى لدولة الكويت الحبيبة، وأشوفكم إن شاء الله يوم 11 - 3 فى حفلتى بالكويت».

آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

يذكر أن آخر ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب كان من خلال برنامج «الدوم»، في الحفل الافتتاحي للبرنامج الذي أقيم منذ يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الماضي.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلالة واحدة من أشهر أغنيتها التي أشتهرت في الفترة الماضية «النفسية سواد»، وأدتها بإحساس عالي للغاية أشعل المسرح، إلى جانب الإستعراضات الملفتة التي قدمتها ضمن عدد من الراقصين على المسرح، أمام عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر.

زي شيرين عبد الوهاب يجعلها في صدارة التريندات

وظهرت شيرين عبد الوهاب على مسرح الدوم وهر ترتدي البدلة السوداء وعلى رأسها قبعة كبيرة، وزادت عليهما حمالات وشريطة سوداء على العنق، على القميص الأبيض أسفلهما، مما أعطاها شكل جديد، خاصةً مع قصة شعرها وتسريحته التي أعتدمتها.

نجوم يحتفلون باليوم الوطني للكويت

من ناحية اخرى، حرصت المطربة السورية أصالة، على تهنئة الشعب الكويتي باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، وذلك من خلال مشاركتها مقطع فيديو قصير لاغنيتها «بنت السما»، علقت عليها: «كلّ سنه والكويت الأصاله والحضاره الحاضنة الآمنه بخير وبتقدّم دائم وأمان وإستقرار .. حفظ الله شيوخها الطيّبين وشعبها المثقف الرّاقي وكلّ منّ اختارها سكن ووطن .. كلّ عام وكويتنا الحبيبه بألف خير».

يوستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي جديد في اليوم الموافق 25 من شهر فبراير المقبل، يأتي ذلك ضمن احتفالات النجوم باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، وكان قدر روج لهذا الحفل منذ أيام ليست بالقليلة، منهئا الشعب الكويتي بهذه المناسبة السعيدة.