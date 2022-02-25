/681616/السفارة-المصرية-بأوكرانيا-تناشد-المواطنين-المتواجدين-فى-كييف-بالتزام-منازلهم
حذرت سفارة مصر بأوكرانيا، كافة المواطنين المتواجدين فى كييف عدم المغامرة بالخروج الأن من المدينة لخطورة الوضع، وعليهم إلتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.
دوت الخليج
وأضافت السفارة المصرية، عبر صفحتها ارسمية فيسبوك، أنه فى ظل التكدس على الحدود البولندية يمكن الأن تحرك المواطنين فى المدن الغربية الأوكرانية كذلك للحدود مع رومانيا.
السفارة المصرية بأوكرانيا تناشد المواطنين المتواجدين فى كييف بالتزام منازلهم
وأكدت السفارة، أنه بالتنسيق مع السفارة المصرية فى رومانيا تم فتح الحدود بين رومانيا وأوكرانيا.
ونشرت السفارة المصرية، رقم تليفون الطوارئ الخاص بالسفارة المصرية فى رومانيا +40726164978 لاستخدامه فى حال حدوث أية مشاكل على الحدود الرومانية.
الحرب الروسية الأوكرانية
وكانت قد بدأت روسيا أمس الخميس، عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، بعدما أعلن الرئيس الروسي الرئيس فلاديمير بوتن، عن قراره بشن عملية عسكرية في دونباس، مؤكدا أنه المسئولية الكاملة لإراقة الدماء تقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا.
وأكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أن روسيا وجهت عدة ضربات إلى البنية التحتية العسكرية لبلاده أمس، وأن العدوان الروسي استهدفت حرس الحدود، بالإضافة إلي سماع دوي انفجارات في أماكن كثيرة في أوكرانيا، وإعلان الداخلية الأوكرانية سقوط عددا من القتلي والجرحي جراء القصف الروسي.
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