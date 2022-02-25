/681615/غلق-3-مقاهي-وتحرير-12-محضرا-بسبب-الشيشة-في-دمياط

شنت الوحدة المحلية بدمياط، حملة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى. وأسفرت الحملة المُنفذة، عن تحرير12 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهي لتقديم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما جرى غلق ورشة بمنطقة السيالة لمخالفة مواعيد الغلق، بالإضافة إلى مصادرة 28 شيشة. وتعهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمكافحة فيروس كورونا، وتحرير محاضر فورية للمخالفين. وأصدرت المحافظ ضمن الإجراءات الاحترازية، عدة قرارات منها منع إقامة الأسواق الشعبية، وحظر استخدام الشيشة في المقاهي. وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في دمياط، أن التطعيم بلقاح كورونا لأهالي المحافظة، يجرى في عدد من المراكز المتنقلة.

وأوضحت، في بيان صحفي، أنه من المقرر أن يستمر التطعيم من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء. أضاف البيان أن التلقيح بالجرعة الأولى يجري في مركز شباب شطا ومحكمة شطا ومقر الشهر العقاري ونادي الشرطة ومحكمة فارسكور، وميدان الجمعية بمركز كفر البطيخ، والوحدة الصحية بالبراشية.

تلقى لقاح كورونا

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى أنه من المقرر تقديم التطعيم، في الوحدة الصحية بقرية عطا الله والشهر العقاري بكفر سعد، والوحدة الصحية بقرية المحمدية والإدارة الصحية في فارسكور، والشهر العقاري في الزرقا. كماجرى توفير عدة اماكن لاستقبال العاملين بالمؤسسات الحكومية وتجهيزها بكافة المستلزمات والتجهيزات المساعدة للقوافل الطبية، مع مراعاة التباعد المكاني واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما أعلن وكيل صحة دمياط أيضاً، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1800 شخصا ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في قرية السلام، التابعة لمركز الزرقا، على مدار اليوم الخميس. وأكدت المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التي تُنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، موضحاً أن المبادرة ساهمت كثيراً فى توصيل الخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً عن طريق توفير الامكانيات المطلوبة، مؤكداً أنه سيتم استمرار تلك القوافل لتغطية كافة أرجاء المحافظة.